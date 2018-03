Wenige Tage vor der Budgetrede von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hat sich die Arbeiterkammer (AK) zusätzlich gegen drohende Einsparungen im Sozial- und Wohlfahrtsstaat gewappnet. Ein neue Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) dient als Schutz- und Abwehrschild gegen Kürzungen im Sozialbereich. Tenor der Untersuchung: von Investitionen in den Sozialstaat würden nicht nur betroffene Menschen direkt profitieren, sondern auch Österreichs Volkswirtschaft zusätzliche Impulse erhalten.

Die Arbeiterkammer mit ihrem Leiter der Abteilung Wirtschaftswissenschaften, Markus Marterbauer, tritt damit der Ansicht entgegen, der Sozialstaat sei eine Bremse für den Wirtschaftsstandort Österreich. Nach den Ergebnissen der von Wifo-Expertin Christine Mayrhuber erarbeiteten Studie, die jetzt veröffentlicht wurde, ist das Gegenteil der Fall. Der Sozialstaat gebe demnach Betroffenen Sicherheit, er helfe beim Strukturwandel und trage zu einer besseren Absicherung gegen Krisen und damit zu mehr Stabilität bei. Einschnitte wären daher ein „Fehler“, lautet die Schlussfolgerung aus der Untersuchung.

Wichtige Investition in Bildung und Sozialbereich

Bildung und Weiterbildung sind laut Studie wichtige Maßnahmen auch für die Volkswirtschaft. Das Gleiche gelte für mehr Investitionen in Gesundheit und Pflege. Wichtig sei vor allem aber auch der Ausbau präventiver Maßnahmen, um die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmern zu erhalten und auch die individuelle Lebensqualität zu erhöhen. Monetäre Sozialleistungen stellten ein wichtiges Mittel dar, um die Nachfrage anzukurbeln. Im Klartext: Wer Geld aus einem Sozialtopf hat, gibt das im Regelfall in Österreich aus und trägt damit zum Wirtschaftswachstum im Inland bei.

Gerade in diesem Punkt prallen die Ansichten von Arbeiterkammer und ÖVP-FPÖ-Bundesregierung aufeinander. Die türkis-blaue Koalition will unter anderem bis Ende 2018 das Arbeitslosengeld so regeln, dass jene, die nicht so lange eingezahlt haben, weniger erhalten. Außerdem soll die Notstandshilfe abgeschafft werden. Beide Vorhaben stießen bereits auf heftige Kritik der Arbeitnehmerorganisationen AK und Gewerkschaftsbund sowie der SPÖ.

Gegen Steuersenkungen für Konzerne

Die Wifo-Studie zeigt außerdem, dass ein gut ausgebauter Sozialstaat hilfreich für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes ist. So würde jene Länder mit einer hohen Nettosozialquote in Relation zur Wirtschaftsleistung eines Landes auch eine hohe Wettbewerbsfähigkeit aufweisen.

Die Arbeiterkammer setzt damit ihre Position in der aktuellen Budgetdebatte gestärkt. AK-Experte Marterbauer meint, ein schädlicher sozialer Spardruck entstehe nur dann, wenn es gleichzeitig umfangreiche Steuersenkungen für Großkonzerne und Spitzenverdiener gebe. Damit wird auf die Ankündigung von Wirtschaftsministerin Andrea Schramböck (ÖVP) angespielt, die die Körperschaftssteuer für nicht entnommene Gewinne halbieren möchte.

Die AK lässt auch das Argument von Regierung und Wirtschaft sowie Industrie nicht gelten, der Sozialstaat käme mittlerweile zu teuer. Denn die Ausgaben für den Sozialstaat seien seit Mitte der 90erJahre mit 28 bis 30 Prozent der Wirtschaftsleistung stabil – trotz der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008.