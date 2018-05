Um den Gang in eine Invaliditätspension und damit eine Form der Frühpension zu verhindern, gibt es seit 2014 die Möglichkeit, Reha-Geld zu beziehen und sich umschulen zu lassen oder durch Rehabilitation wieder gesünder und arbeitsfähig zu werden. Die Zahl der Bezieher von Reha-Geld steigt. Im vergangenen Jahr gab es, wie Zahlen von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ), die der NÖN vorliegen, zeigen, 20.222 Bezieher. 2016 waren 19.606 Bezieher.

Die Idee, die dahinter steht ist, dass vor allem ältere Arbeitnehmer nicht mehr direkt in die Invaliditätspension (Arbeiter) oder in die Berufsunfähigkeitspension (Angestellte) gehen. In erster Linie soll medizinische Rehabilitation dazu führen, dass Betroffene nach längerem Krankenstand erneut ins Berufsleben einsteigen können. Eine zweite Möglichkeit ist eine berufliche Umschulung, wenn der bisherige Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann.

Im Durchschnitt erhielten Männer 1246 Euro, bei Frauen waren es 1134 Euro

Betroffene erhielten im vergangenen Jahr im Schnitt 1246 Euro im Monat ausgezahlt. Das Reha-Geld wird den Beziehern zwölfmal pro Jahr überwiesen. Bei Männern (9016 Bezieher) lag der Durchschnittsbezug im Vorjahr bei 1384 Euro, bei Frauen (11.206 Bezieherinnen) waren es monatlich im Durchschnitt 1134 Euro.

Manche Bezieher haben allerdings die Maßnahmen zur Rehabilitation boykottiert. Dafür gab es Sanktionen. 38 Menschen wurde im vergangenen Jahr das Reha-Geld entzogen, weil sie nicht an den Rehab-Maßnahmen mitgewirkt haben. Auch im Jahr 2016 wurde 38 Personen das Reha-Geld deswegen nicht mehr ausbezahlt.