So leicht, wie die türkis-blaue Bundesregierung gehofft hat, wird die Umsetzung ihres Prestigeprojektes wohl nicht werden: Gegen die Zusammenlegung der neun Landes-Gebietskrankenkassen zu einer Bundeskasse formiert sich massiver Widerstand.

Mit der am Karfreitag gemeinsam beschlossenen „Salzburger Deklaration“ wollen die Ärztekammern sowie die Gebietskrankenkassen aller neun Bundesländer eine Zentralisierung verhindern.

Sie fordern stattdessen den Erhalt der regionalen Krankenversicherungen mit Planungs- und Beitragshoheit, die Absicherung der regionalen Selbstverwaltung, die autonome Finanzierung und Verwaltung der Krankenkassen sowie den Fortbestand der Gesamtvertragsstrukturen zwischen Kassen und Kammern. Heißt im Klartext: Auch in Zukunft soll die Entscheidungskompetenz für die NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) in St. Pölten liegen und nicht in Wien.

"Wir beurteilen die Vorschläge, wenn sie auf dem Tisch liegen"

143 Millionen Euro an regionaler Wertschöpfung schaffe die NÖGKK pro Jahr, rechnet Generaldirektor Jan Pazourek vor. Darin enthalten sind Verträge mit der NÖ-Wirtschaftskammer, dem Land sowie der Landeskliniken-Holding. Dramatische Folgen hätte eine Zentralisierung auch für die Abkommen mit Sozial- und Hilfsorganisationen. Nicht berücksichtigt sei die Wertschöpfung, die die NÖGKK als Betrieb selbst in Niederösterreich schafft.

Zurückhaltend gibt sich vorerst Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Wir beurteilen die Vorschläge, wenn sie auf dem Tisch liegen.“ Strukturreformen seien generell begrüßenswert, sie dürften aber nicht zu Lasten der Menschen und der Gesundheitsversorgung gehen.

Wenig beeindruckt zeigt sich Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ): „Diese Deklaration ändert nichts am Zeitplan zur Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen.“ Die Weichen für die neue Bundeskrankenkasse sollen jedenfalls noch heuer gestellt werden.