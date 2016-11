NÖ kann sich in den nächsten Jahrzehnten auf ein überdurchschnittliches Wachstum gefasst machen. Laut Statistik Austria wird die Bevölkerungszahl nämlich von gegenwärtig 1,64 Millionen Menschen auf 2,02 Millionen im Jahr 2080 steigen – ein Plus von 23 Prozent.

Der Grund dafür sei in erster Linie die internationale Zuwanderung, erklärt Statistik-Austria-Generaldirektor Konrad Pesendorfer. Österreichweit registrierte man so im Jahr 2015 etwa 214.400 Ein- und 101.300 Abwandernde – ein Netto-Zuwachs von 113.100 Personen.

"Meisten Zuwanderer aus EU-Staaten"

Den Großteil davon (39 Prozent) verschlug es nach Wien. Jeweils rund 12 Prozent kamen nach OÖ und NÖ: Diese Bundesländer sind so die zweitliebsten Anlaufstellen für Immigranten. In NÖ wurden im Jahr 2015 jedenfalls rund 59.340 Zu- und 39.830 Wegzüge gezählt: netto ein Plus von 19.510 Personen.

Die meisten Zuwanderer stammen (abgesehen vom Ausnahmejahr 2015) aus EU-Staaten, in erster Linie aus Deutschland. In NÖ leben derzeit rund 193.000 Personen, die nicht in Österreich geboren sind (ca. 12 Prozent der Bevölkerung). Diese Zahl könnte sich bis 2080 auf 359.000 erhöht haben.