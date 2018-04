Drei Monate nach der Wahl reagiert die ÖVP jetzt doch auf die Kritik am Zweitwohnsitzer-Wahlrecht: Bei der Klubklausur in Geras (Bezirk Horn) verkündete ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger, dass die erst im Vorjahr beschlossene Wahlrechtsreform reformiert werde. Damit soll das umstrittene Wählerevidenzgesetz entschärft werden, durch das nicht mehr alle 250.000 Zweitwohnsitzer wahlberechtigt sind, sondern nur jene, die ein nicht genau definiertes begründetes Interesse an ihrer Zweitwohnsitz-Gemeinde nachweisen können.

ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger | Marschik

Die ÖVP will für die Wahlrechtsreform eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag erzielen und hat sich darauf auch im Arbeitsübereinkommen mit SPÖ und FPÖ festgelegt. Dass künftig nur Hauptwohnsitzer wahlberechtigt sein sollen, ist keine Option. Eine Rückkehr zum Zustand vor der Reform ebenso nicht.

Helga Krismer | Marschik

Stattdessen will sich die ÖVP am burgenländischen Wahlrecht orientieren. Dort muss ein Zweitwohnsitzer zumindest zwei von vier Voraussetzungen erfüllen, um wahlberechtigt zu sein – gesellschaftliches Engagement, familiäre Verwurzelung, Eigentum oder wirtschaftliches Interesse. Damit will die ÖVP den Interpretationsspielraum minimieren, der bei der Landtagswahl in den Gemeinden zu sehr unterschiedlichen Auslegungen bei der Erteilung des Wahlrechts geführt hatte. Geht es nach der ÖVP, wird das neue Wahlrecht noch vor den Kommunalwahlen, die 2020 in 570 der 573 NÖ-Gemeinden stattfinden, beschlossen.

Reinhard Hundsmüller | APA

SPÖ und FPÖ signalisieren ihre Unterstützung für eine Reform. „Wir werden mit der ÖVP in Verhandlungen treten“, betont SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller. Wichtig sei, dass das überarbeitete Wahlrecht tatsächlich Rechtssicherheit biete. Ob er sich ein Modell nach burgenländischem Vorbild vorstellen könne, will Hundsmüller noch nicht sagen: „Derzeit gibt es dazu noch einen internen Diskussionsprozess, dem ich nicht vorgreifen möchte.“

Die FPÖ ist ebenfalls für eine Reform. Wichtig sei aber, dass jeder Bürger nur einmal pro Wahlgang wählen dürfe – bei Gemeinderatswahlen ist das derzeit anders. Zudem fordert Klubobmann Martin Huber ein einheitliches Wahlrecht für alle Wahlen. Und die FPÖ will, dass sich Bürgermeister künftig einer Direktwahl stellen müssen.

Grüne und NEOS bleiben skeptisch

Die Grünen begrüßen zwar, dass das Gesetz repariert wird, können dem burgenländischen Modell aber wenig abgewinnen. Sie wollen, dass bei Landtagswahlen nur mehr Hauptwohnsitzer wählen dürfen, bei Gemeinderatswahlen jeder Wähler nur in einer Gemeinde wählen darf. Der Stichtag für die Anmeldung des Zweitwohnsitzes soll zudem bereits ein Jahr vor der Wahl sein. „Damit werden Missbrauch und Wahltourismus eingeschränkt“, erklärt Grünen-Sprecherin Helga Krismer.

Skeptisch ist auch NEOS-Sprecherin Indra Collini. Der ÖVP-Vorschlag lasse noch offen, wer die Zweitwohnsitzer-Regelung kontrollieren soll – und wie. „Es muss transparent und nachvollziehbar sein, wer wählen darf und wer nicht“, meint Collini. Darüber hinaus müsse ein zentrales Melderegister geschaffen werden.