Heilige Nacht

Ein Lauschen in die Nacht

Hörst du die Stille

Kein leerer Atem in der Nacht

Siehst du das Wunder

Es trägt ein Engel

Auf sanften Flügeln

Federleicht

Ein Staunen in die Nacht

Gedicht von Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet