Es war knapp, aber letztlich stand am Ende des Vorjahres eine schwarze Null. Niederösterreichs Gebietskrankenkasse (NÖGKK) hat im vergangenen Jahr nach den aktuellen Zahlen des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, der Dachorganisation aller Sozialversicherungen, ausgeglichen bilanziert. Geholfen hat dabei nicht zuletzt die deutlich verbesserte wirtschaftliche Lage im Herbst 2017, die auch die Einnahmen aus den Sozialbeiträgen ansteigen hat lassen.

Das hatte auch zur Folge, dass die Krankenkassen österreichweit mit einem Plus von 4,7 Millionen Euro im Vorjahr doch noch positiv abgeschlossen haben, wie im Ö1-Morgenjournal am Donnerstag berichtet wurde. Denn nach den letzten Prognosen vom November war für 2017 ein Minus von 37 Millionen Euro erwartet worden. Allerdings sind die Prognosen der Kassen stets sehr vorsichtig. Für heuer und die beiden kommenden Jahren werden in der Krankenversicherung allerdings jeweils rote Zahlen erwartet. Das Gesamtvolumen der Kassen liegt bei rund 18,5 Milliarden Euro.

Größtes Minus in Wien

Den größten Abgang verzeichnete im vergangenen Jahr die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) mit einem Minus von 34,5 Millionen Euro. Positiv bilanzierten unter anderen die oberösterreichische Gebietskrankenkasse und die Sozialversicherung der Gewerbetreibenden sowie der Bauern.

Der Chef des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, Alexander Biach, führte das leichte Plus auch auf eine „echte Trendwende“ bei den Verwaltungskosten zurück. Deren Anstieg sei halbiert worden, rechnete er im ORF-Radio vor. Geholfen hat neben den fetten Einnahmen aufgrund der guten Konjunktur, dass auch die Medikamentenkosten nicht so stark gestiegen sind, wie ursprünglich prognostiziert worden war.