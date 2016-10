Nur geringfügige Änderungen bringt der ab 11. Dezember neue ÖBB-Fahrplan für NÖ. Denn: „Der Taktfahrplan hat sich bewährt, wir haben ein Plus bei den Fahrgastzahlen auf allen Strecken“, so VP-Verkehrslandesrat Karl Wilfing bei der Präsentation in St. Pölten.

Einige Details: Im Nah- und Regionalverkehr wird das Angebot ausgebaut. Im Abschnitt Wien Floridsdorf – Stockerau an der Linie S 3 wird in der Früh um zwei Züge sowie zwischen 15 und 19 Uhr um einen Zug erweitert. Eine Taktverdichtung der S-Bahn wurde bereits zwischen Meidling und Liesing eingeführt. Auf der S 60 gibt es kürzere Aufenthaltszeiten in Wien Meidling bei Zügen auf der Pottendorfer Linie. Auf der Südstrecke wird das Nacht-Angebot Richtung Wiener Neustadt verbessert.

Außerdem werden dort die Übergangszeiten im Morgenverkehr aus Puchberg nach Wien optimiert. Zusatzzüge an Samstagen, Sonn- und Feiertagen am Semmering sollen die noch vorhandene Taktlücke am frühen Nachmittag schließen. Ein neuer D-Zug von Amstetten über St. Pölten nach Wien zum Hauptbahnhof bringt eine Verbesserung beim Umsteigen von Waidhofen aus. Außerdem wird es einen Stundentakt am Abend bis Gmünd geben. Auf der Traisentalbahn erhält der Schülerzug von St. Pölten nach Hainfeld einen Anschluss aus Lilienfeld. Zwischen Hadersdorf und Horn wird es auf der Kamptalbahn einen besseren Taktverkehr geben und auf der Erlauftalbahn schließen zwei zusätzliche Züge die Vormittagslücke nach Wieselburg.

Investitionen von 30 Millionen Euro

Gegenüber dem Fahrplan 2016 wird das Angebot um 280.000 Zugkilometer pro Jahr erweitert. Die Investitionen in den Nahverkehr wurden laut Wilfing von bisher 18 auf 30 Millionen Euro erhöht. Auch in neue Züge soll investiert werden. „Derzeit sind 19 neue Cityjets im Betrieb, bis Februar 2018 sollen es 66 werden“, so ÖBB-Regionalmanager Michael Elsner.

Zum Pendlerverkehr in der Ostregion haben die Arbeiterkammern (AK) Wien, Niederösterreich und Burgenland eine Online-Umfrage durchgeführt. In NÖ fahren etwa 60.000 Personen täglich mit der Bahn nach Wien und wieder retour. Rund 64 Prozent von 2.000 befragten Pendlern beklagen in der AK-Online-Umfrage, dass sich das Bahn-Angebot für sie seit dem letzten Fahrplanwechsel im Vorjahr verschlechtert habe, weil etwa die Wegzeiten jetzt länger sind. Die AK fordert deshalb Nachbesserungen.

Die AK will außerdem Einkommensschwache bei den Bahnkosten unterstützen: Wer weniger als 1.104 Euro monatlich verdient, soll das Bahnticket um 60 Prozent günstiger bekommen, so die Forderung der AK. Die Reaktion von ÖBB-Regionalmanager Elsner: „Das ist eine Frage der Finanzierung und Machbarkeit.“