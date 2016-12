"Es braucht mehr Investitionsanreize, damit das Wachstum angekurbelt wird", sagte Josef Breiter, Vizepräsident der WKNÖ, in einer Pressekonferenz am Donnerstag in St. Pölten.

Als Alarmsignal wertete Christoph Schneider, Leiter der Stabsabteilung Wirtschaftspolitik der WKÖ, dass nur 17 Prozent der befragten niederösterreichischen Unternehmen Neuinvestitionen planen. Bundesweit sei der Wert mehr als doppelt so hoch (39 Prozent). Überwiegend geplant sind in Niederösterreich Ersatzinvestitionen, die 65 Prozent der Betriebe tätigen wollen (Mehrfachantworten waren möglich).

32 Prozent der Unternehmen im Bundesland planen keine Investitionen (Österreich: 21 Prozent), wie die Wirtschaftsbarometerumfrage ergeben hat. Als Hauptgründe gaben die Firmen an, dass keine Anschaffungen notwendig seien, aber auch, dass sie wegen "allgemeiner Unsicherheit" darauf verzichten. Nur zehn Prozent wollen laut der Befragung 2017 ihr Investitionsvolumen erhöhen. Es bestehe eine "große Investitionslücke in Niederösterreich", sagte Schneider. Das Ausmaß betrage 250 bis 300 Mio. Euro, in ganz Österreich etwa zwei Mrd. Euro.

Drei Viertel der befragten Unternehmen in Niederösterreich wollen den Beschäftigtenstand konstant halten. Nur vier Prozent planen, Personal aufzustocken - in Österreich sind es 15 Prozent. Zudem erwarten die Firmen weiter einen Fachkräftemangel. Insgesamt sind die Unternehmen im Bundesland etwa in Bezug auf die Geschäftsaussichten und das Wirtschaftsklima negativer eingestellt als der Durchschnitt der österreichischen Betriebe. Befragt wurden für das Wirtschaftsbarometer bundesweit rund 3.300 Unternehmen, davon 425 in Niederösterreich.

Bei größeren und Exportunternehmen sei das Investitionsklima besser als bei Klein- und Mittelbetrieben, es gebe aber überall "Luft nach oben", meinte Breiter. Dass sich Unternehmen mit Investitionen zurückhalten, "liegt nicht am fehlenden Kapital, sondern am fehlenden Vertrauen", so der WKNÖ-Vizepräsident.

Die Investitionszuwachsprämie allein werde zu schwach sein, um die Konjunktur in Fahrt zu bringen, forderte Breiter u.a. eine Senkung der Körperschaftssteuer von 25 auf 20 Prozent. Weitere Anreize wie eine Abschreibung von Neuinvestitionen in Form von 50 Prozent und eine Erhöhung der sofortigen Abschreibung von geringfügigen Wirtschaftsgütern von derzeit 400 auf 1.500 Euro seien nötig.

"2017 wird kein einfaches Jahr für die Unternehmen werden", sagte Schneider. Die Rahmenbedingungen seien herausfordernder als vor einem Jahr, nannte er etwa zunehmenden Protektionismus und politische Unsicherheiten in vielen Ländern als Beispiele.