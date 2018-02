Ein Familienvater will die Haustür zu seinem Einfamilienhaus im Bezirk Krems aufsperren, doch innen steckt der Schlüssel. Via Internet sucht er einen Schlüsseldienst und ruft den ersten Treffer zu Hilfe, doch der verrechnet 780 Euro.

Dies ist nur einer von 45.000 Konsumenten, von denen die Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) um Hilfe gebeten wird. Da das Schlüsseldienst-Unternehmen in Deutschland ansässig ist, wird es hier schwierig für die AK einen Teil des Geldes zurückzuholen. Daher warnt Joachim Preiß, AKNÖ-Direktor, mit diesem Beispiel und rät vorher nach Preisen zu fragen.

Es gibt aber auch etliche Fälle, wo die AKNÖ für Konsumenten Geld erstreiten konnte: Im Jahr 2017 waren das insgesamt 1,55 Millionen Euro. So hat eine Frau im Bezirk Baden einen Teppich um 1.200 Euro erstanden, dazu wurde ihr eine Gratisreinigung von einem Teppich, der schon in ihrem Besitz war, versprochen. Als sie jedoch von dem Kauf zurücktreten wollte, verlangt der Händler für die Reinigung plötzlich 880 Euro. Die AKNÖ intervenierte und konnte den Preis auf 600 Euro senken. „Wir haben im Namen der Verbraucherin fristgerecht den Rücktritt erklärt. Sollte der Händler nicht rasch einen angemessenen Preis für die Reinigung anbieten, werden wir Rechtshilfe geben“, erklärt Preiß.

AKNÖ will Absicherung bei Fluglinien-Insolvenz

Für 2018 hat man sich vonseiten der AKNÖ ebenso einiges vorgenommen. So sagt AKNÖ-Präsident Markus Wieser, man brauche Insolvenzenabsicherungen bei Fluglinien. Im Moment sei es zwar möglich, Einsprüche im Insolvenzverfahren anzumelden, die Quote sei aber niedrig und die Kosten hoch, so Wieser.

Außerdem fordert man die Regierung zum Umdenken. Ihr Programm sei im Interesse der Wohnungs-Eigentümer und bringe Verschlechterungen für Mieter. „Wohnen ist aber ein Grundbedürfnis“, sagt Wieser.