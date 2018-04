Die gute Konjunkturlage führt in Niederösterreich und bundesweit zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit. In Niederösterreich wurde mit 56.116 als arbeitslos gemeldeten Personen Ende März ein Reduktion um acht Prozent (minus 4895 Personen) gegenüber dem Vergleichsmonat im Vorjahr verzeichnet. Österreichweit waren 398.503 Arbeitslose und Personen in Schulungen gemeldet (minus 7,5 Prozent).

Der neue zuständige Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) und Niederösterreichs AMS-Chef Karl Fakler betonten, dass zugleich die Zahl der Beschäftigten steigt. Demnach waren es nach Schätzungen nunmehr deutlich über 600.000 (plus 2,2 Prozent). Als besonders erfreulich werten beide die Entwicklung bei der Jugendarbeitslosigkeit und bei Langzeitarbeitslosen. Die Jugendarbeitslosigkeit ist in Niederösterreich um 15,7 Prozent gesunken, also fast doppelt so stark wie die allgemeine Arbeitslosenrate.

Ein Viertel mehr Ältere wurden in Jobs vermittelt

Für ältere Menschen über 50 Jahren gibt es auch positivere Signale. So ist heuer nach Angaben des Arbeitsmarktservice (AMS) die Zahl der Vermittlungen bei Langzeitarbeitslosen um ein Viertel gestiegen. Bei älteren Arbeitslosen waren es um immerhin 5,4 Prozent mehr. Das wird auf die besonderen Aktivitäten des Landes Niederösterreich in Kooperation mit dem AMS zurückgeführt.

Bundesweit sorgt hingegen noch immer der Stopp der Aktion 20.000 für ältere Arbeitslose über 50 Jahren, die damit hauptsächlich in Gemeinden eine Beschäftigung finden sollten, für Aufregung. Das Land Niederösterreich mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat schon bisher hingewiesen, dass das Land spezielle Programme fortsetzt.

Niederösterreichs SPÖ unter ihrem Vorsitzenden Franz Schnabl ist zwar erbost über die Streichung der Aktion 20.000 aus Spargründen, hofft aber, dass das mit der ÖVP in Niederösterreich abgeschlossene Arbeitsübereinkommen mehr Unterstützung für diese Altersgruppe bringt.

Rückgang ist bei Inländern stärker

Bundesweit betrachtet ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei Inländern mit rund zehn Prozent praktisch doppelt so stark wie bei Ausländern. In Niederösterreich ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei Männern mit minus 8,2 Prozent etwas stärker als bei Frauen mit 7,8 Prozent.