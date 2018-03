Nach zehn Jahren an der Spitze des AMS Niederösterreich geht Landesgeschäftsführer Karl Fakler per Ende Juni 2018 in Pension. Seine Funktion übernimmt der 29-jährige gebürtige Korneuburger Sven Hergovich. Aktuell ist Hergovich noch als Faklers Stellvertreter tätig.

„Die Zeit bis Ende Juni nutze ich vor allem, um mit allen relevanten Stellen und Personen innerhalb und außerhalb des AMS vertraut zu werden. Mein Kalender ist randvoll mit Terminen, die ich alleine oder auch gemeinsam mit Karl Fakler absolviere“, erklärt Hergovich gegenüber der NÖN.

"Konsequente Vermittlung ist unser gesetzlicher Auftrag"

Zu sagen, wie er seine persönliche Note in das AMS Niederösterreich einbringen wird, dazu sei es noch zu früh. Für 2018 gebe es angesichts einer voraussichtlich stabilen wirtschaftlichen Lage in den kommenden Jahren jedenfalls zwei Schwerpunkte des AMS NÖ: Die Vermittlung passender Arbeitskräfte an die heimischen Wirtschaftsbetriebe sowie Alters- bzw. Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen. „Konsequente Vermittlung ist unser gesetzlicher Auftrag“, erklärt Hergovich.

Ab Juli wird übrigens Michaela Vorlaufer, aktuell Geschäftsführerin des Vereins Jugend und Arbeit in St. Pölten, als Stellvertreterin Hergovichs tätig sein.