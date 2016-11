Abschaffung der Flugabgabe, Wettbewerbsgleichheit zwischen österreichischem Handel und ausländischen Onlinehändlern, die Ermöglichung bedingter Strafen im Verwaltungsstrafrecht, die Anerkennung von gewerblichen Bauträgern als Förderwerber bei der Errichtung von geförderten Wohnungsneubauten und die Verschärfung von Zumutbarkeitsbestimmungen für Arbeitssuchende. Über diese und weitere Themen wurde beim diesjährigen Wirtschaftsparlament, das vergangene Woche tagte, positiv abgestimmt. Fast 30 Anträge standen auf der Tagesordnung.

Abgestimmt wurde etwa auch über das Thema Arbeitszeitflexibilisierung. Wirtschaftskammer NÖ-Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, Wolfgang Ecker, sprach sich für das 12-60-24-Prinzip aus. Das bedeutet: eine Arbeitszeit von zwölf Stunden pro Tag und 60 Stunden pro Woche, durchgerechnet auf 24 Monate. Durch ein Jahresarbeitszeitmodell solle sichergestellt werden, dass es im Durchrechnungszeitraum zu keiner Mehrarbeit komme, so Ecker. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Mehrheitlich abgelehnt wurde hingegen der Antrag des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Niederösterreich nach einer Förderung für Betriebe, die zusätzliche Lehrstellen schaffen, nach Vorbild des sogenannten Blum-Bonus. Dieser Bonus wurde zwischen 2005 und 2008 an Unternehmen ausbezahlt, die zusätzliche Lehrlinge aufnahmen.

Antrag auf geheime Abstimmung abgelehnt

Abgelehnt wurde außerdem ein Antrag auf Verankerung der Möglichkeit einer geheimen Abstimmung innerhalb der Wirtschaftskammer, wenn ein Mitglied eines Kollegialorgans in der Landes- sowie der Bundeskammer oder der Fachorganisationen es verlangt. Dieser Antrag wurde von der Grünen Wirtschaft eingebracht. Rita Newman berichtete in diesem Zusammenhang von Anrufen nach Abstimmungen etwa in Fachgruppen, wenn Einzelne nicht „fraktionskonform“ abgestimmt hätten.

Wirtschaftskammer NÖ-Präsidentin und Wirtschaftsparlament-Vorsitzende Sonja Zwazl dazu: „Das trifft mich. Jede Meinung im Haus wird respektiert. Niemand hat mich am Beginn meiner Funktionärstätigkeit nach einer Sitzung wegen meines Abstimmungsverhaltens angerufen. Das entspricht nicht dem Geist unseres Hauses.“ Dieser Antrag wurde mehrheitlich im Wirtschaftsparlament abgelehnt.

WK-Zeitung wird weiter gedruckt

Für Diskussionen sorgte auch der Antrag auf ausschließlich digitale Erscheinung der „Niederösterreichischen Wirtschaft“, der Zeitung der NÖ Wirtschaftskammer, der schlussendlich mehrheitlich abgelehnt wurde.

Das NÖ Wirtschaftsparlament setzt sich aus den Vertretern aller Wirtschaftssparten zusammen und tagt einmal jährlich. Die hier beschlossenen Anträge werden an die jeweils zuständigen Stellen, etwa die Wirtschaftskammer Österreich oder der NÖ Landtag, weitergeleitet. 21 der Anträge heuer kamen vom ÖVP-Wirtschaftsbund Niederösterreich. Das nächste Wirtschaftsparlament findet im November 2017 statt.