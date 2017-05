Außerdem wurden fünf Flugzeuge von Air Berlin in Betrieb übernommen, was die Kapazität der AUA erhöht hat. In Summe stieg die Zahl der Passagiere um 23,1 Prozent auf gut 1,1 Millionen, teilte die AUA am Mittwoch mit.

Die Kapazität gemessen in Sitzkilometern (verkaufte Sitze multipliziert mit der geflogenen Strecke) legte um 14,3 Prozent zu, der Verkauf der Sitzkilometer hingegen um 21,6 Prozent. Damit stieg die Auslastung im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,8 Prozentpunkte auf 79,2 Prozent.

In den ersten vier Monaten des Jahres zusammen hat die AUA über 3,3 Millionen Passagiere befördert, das waren 11,7 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Über vier Monate legte das Angebot an Sitzkilometern mit 6,4 Prozent stärker zu als der Verkauf an Sitzkilometern (6,0 Prozent). Die Auslastung sank um 0,3 Prozentpunkte auf 71,8 Prozent. Bei der Auslastung schneidet die AUA damit deutlich schlechter ab als die Schwesterairline Swiss (79,3 Prozent) oder die Mutter Lufthansa (78,7 Prozent).