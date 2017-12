Eine durchwegs positive Bilanz ist es, die das Arbeitsmarktservice (AMS) NÖ über das vergangene Jahr am Arbeitsmarkt zieht. Das kräftige Wirtschaftswachstum habe steigende Beschäftigten- und sinkende Arbeitslosenzahlen gebracht, so AMS NÖ-Chef Karl Fakler.

Einige Details: Mit einem Jahresdurchschnitt von rund 607.000 Beschäftigten gab es den höchsten Beschäftigungszuwachs seit dem Hochkonjunkturjahr 2008, um plus 1,7 Prozent gegenüber 2016. Außerdem wurde in NÖ der größte Rückgang der Arbeitslosigkeit seit sechs Jahren verzeichnet: 58.300 Personen waren heuer jahresdurchschnittlich arbeitslos, ein Minus von 2,5 Prozent.

Geblieben sind strukturelle Probleme. Personen über 50 und jene mit gesundheitlichen Einschränkungen sind weiter besonders gefährdet, langzeitarbeitslos zu werden oder zu bleiben. An diesen Problemen gelte es, 2018 zu arbeiten. Außerdem habe das AMS NÖ heuer in fast 4.200 Fällen Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe befristet gesperrt. Wer sich um eine zumutbare Stelle nicht beworben oder eine passende Schulung nicht angenommen habe, musste mit diesen Konsequenzen rechnen, so Fakler.