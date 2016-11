Bis zu 112 Millionen Euro muss das AMS in Österreich an 254.000 (ehemalige) Arbeitslose nachzahlen. Das berichtete der Kurier am Wochenende. In Niederösterreich sind es rund 18,3 Millionen Euro bei 41.500 Betroffenen.

„Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 24. Februar 2016 hat das Arbeitsmarktservice die Berechnung der Familienzuschläge für alle jene Personen geändert, die auf Basis des geringen Anspruchs auf Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe einen Ergänzungszuschlag auf den Ausgleichszulagenrichtsatz erhalten“, erklärt AMS NÖ-Geschäftsführer Karl Fakler.

Online-Ratgeber liefert Informationen

Von dieser neuen Rechtsprechung könnten Personen betroffen sein, die zwischen dem 1. September 2010 und dem 23. Februar 2016 Leistungen des AMS bezogen haben. Und zwar geht es konkret um die Zusammensetzung des Arbeitslosengeldes: Vor dem 24. Februar 2016 wurden nämlich Familienzuschläge von 0,97 Cent pro Kind und Tag zum Grundbetrag der Leistung hinzugerechnet, und erst dann wurde mit dem Ergänzungsbetrag auf den Ausgleichszulagenrichtsatz von 882 Euro aufgestockt. Diese Aufstockung gibt es bei zu niedrigem Grundbetrag.

Die Familienzuschläge dürfen aber laut Entscheid erst nach der Aufstockung erfolgen. Infos, wer jetzt einen Antrag auf Neuberechnung stellen kann, unter: www.ams.at/neuberechnung . Unter diesem Link hat das AMS auch einen Online-Ratgeber aktiv, mit dessen Hilfe Interessierte in Erfahrung bringen können, ob eine Nachzahlung für sie möglich ist und sie daher berechtigt sind, einen Antrag zu stellen.