Niederösterreichs Pendler und Zugreisende wird die Nachricht wenig freuen. Im Zuge der Einsparungen beim Doppelbudget 2018/19 des Bundes streicht Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) das Ausbauprogramm der Bahn zusammen beziehungsweise verzögern sich Ausbau- und Sanierungsprojekte.

Allein in Niederösterreich geht es dabei, wie ein der NÖN vorliegendes Papier zeigt, mit 266 Millionen Euro um eine gute Viertelmilliarde Euro an Einsparungen bei gegenüber ursprünglich fix vorgesehenen Bahnplänen.

Um welche Vorhaben geht es?

Den größten Brocken macht im Norden von Wien der gestoppte Ausbau der Bahnstrecke im Bereich Süßenbrunn aus. Allein dabei geht es um Einsparungen von 209 Millionen Euro. Denn damit sollte durch Erneuerungen beim Bahnknoten die Fahrzeiten in Richtung Osten und Slowakei für die Fahrgäste deutlich verkürzt werden.

Zum Handkuss kommen durch das Sparprogramm auch Fahrgäste auf der Pottendorfer Linie in Richtung Süden von Niederösterreich. Konkret geht es dabei um den Abschnitt Blumental-Wampersdorf und um 16,8 Millionen Euro. Für Pendler ist das besonders nachteilig, weil das Projekt schon mehrmals verschoben wurde.

Bereits bekannt geworden ist zuletzt, dass auch die Elektrifizierung der Strecke Herzogenburg-Krems dem Sparstift zum Opfer fallen wird (die NÖN berichtete). Dadurch sollen vorerst 21 Millionen Euro bei den Investitionen in das Schienenausbauprogramm eingespart werden. Somit bleibt im Rahmen der Nord-Süd-Achse in die Wachau-Stadt ein Bahn-Nadelöhr bestehen, das nicht nur für Zugreisende, sondern auch für die Bahn weiter eine Erschwernis darstellt.

In Niederösterreich geht es schließlich auch noch um die Bahn-Schleife Ebenfurth mit Kosten von knapp 19 Millionen Euro. Auch dieses Projekt für eine Verkürzung der Fahrzeit ist in der Vergangenheit bereits mehrmals verschoben worden.

Angst um Tausende Arbeitsplätze

Insgesamt werden dem Papier zufolge in ganz Österreich Investitionen bei der Bahn um rund 1,8 Milliarden Euro eingespart oder verschoben. Das bringt jetzt die Eisenbahner- und Dienstleistungsgesellschaft Vida auf die Palme. Diese fürchtet nach eigenen Berechnungen, dass allein in Niederösterreich von 2018 bis 2023 fast 4000 Arbeitsplätze, exakt sollen es 3899 sein, durch das Aufschieben von Ausbau- und Sanierungsprojekten wegen des Sparkureses der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung vernichtet werden.

Österreichweit seien es sogar in diesem Zeitraum von fünf Jahren 26.464 Arbeitsplätze. Dabei wurde bei der Berechnung eine Methodik einer 2012 von der Industriellenvereinigung in Auftrag gegebenen Studie angewandt.

Brief wegen Unterstützung an Mikl-Leitner

Der Landesvorsitzende der Vida- und Eisenbahnergewerkschaft in Niederösterreich, Horst Pammer, versucht jetzt, Widerstand der Landespolitik gegen die Sparpläne bei der Bahn zu organisieren. Deswegen wurde auch bereits ein Schreiben an Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (das der NÖN vorliegt) gerichtet.

Die ÖVP-Politikerin hat sich erst am Donnerstag dieser Woche bei ihrer Regierungserklärung im Landtag zur Bewältigung der Probleme bei Verkehr und Mobilität als einem ihrer Arbeitsschwerpunkte bekannt. „Sparen bei der Bahn ist ein Rückschritt“, heißt es in dem Brief der Gewerkschaft an Mikl-Leitner. Sie wird daher um Unterstützung gebeten, bei der türkis-blauen Bundesregierung eine Rücknahme der Sparvorhaben bei der Bahn zu erreichen.