Der Disput um die Vergabe-Neuausschreibung von Triebwägen für die Badner Bahn hat ein Ende. Das Verwaltungsgericht Wien hat entschieden, dass eine Neuausschreibung rechtens ist, weil sich nur mehr ein Bieter im Verfahren befunden hat.

Insgesamt waren drei Hersteller im Rennen um die Vergabe der neuen Triebfahrzeuge, die ja ab 2020 bereits im Einsatz sein sollen. Einer der Bieter zog sich früh aus dem Vergabeverfahren zurück, ein zweiter etwas später. Übrig blieb nur mehr ein Bieter. Die Wiener Lokalbahnen (WLB), die die Badner Bahn betreiben, haben daher Mitte Dezember 2017 die Vergabe gestoppt und wollten diese neu ausschreiben. Dagegen hat einer der Bieter einen Antrag auf Nichtigerklärung der Widerrufsentscheidung eingebracht.

Dass am Ende nur ein Bieter im Ausschreibungsverfahren übrig blieb, sei Grund genug, um neu auszuschreiben, so die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wien. Es handle sich um keinen Wettbewerb mehr, wenn es nur mehr ein Angebot gibt, so die Begründung des Gerichts.

Niederösterreich zahlt 20 Prozent der Triebfahrzeuge

Für die Antragstellerin gibt es jetzt die Möglichkeit, die Rechtsmittel einer außerordentlichen Revision an das Verwaltungsgericht oder eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof einzulegen. Ob eines der Rechtsmittel eingelegt wird, sei noch offen, heißt es aus Kreisen der Antragstellerin zur NÖN.

Die Neuausschreibung solle Ende Februar 2018 starten, so WLB-Sprecherin Beate Schilcher in einer Aussendung. Die neue Fahrzeugflotte werde „so schnell wie möglich“ den Betrieb aufnehmen.

Als „großen Vertrauensbruch“ bezeichnete VP-Verkehrslandesrat Karl Wilfing gegenüber der NÖN den Umstand, dass das Land in die Entscheidung einer Neuausschreibung nicht eingebunden war. Denn das Land Niederösterreich zahlt 20 Prozent der neuen Triebfahrzeuge, deren Preis mit rund 60 Millionen Euro kolportiert wird. Er hätte es für fair empfunden, wäre das Land Niederösterreich in die Entscheidung involviert gewesen, so Wilfing.