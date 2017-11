Den kaufmännischen Bereich in der Maut Service Gesellschaft übernimmt neu Mag. Ursula Zechner, in seiner Funktion als technischer Geschäftsführer wurde Ing. Mag. Bernd Datler bestätigt. Für die ASFINAG Bau Management GmbH wurde DI Andreas Fromm als neuer technischer Geschäftsführer bestellt. DI Alexander Walcher wurde als Geschäftsführer bestätigt und ist auch künftig für kaufmännische Belange zuständig.

„Mit den aktuellen Neu- und Wiederbestellungen der Geschäftsführungspositionen wurden sehr gute Entscheidungen getroffen“, sagen ASFINAG Vorstandsdirektorin Karin Zipperer und Vorstandsdirektor Klaus Schierhackl, „wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Management-Team das Unternehmen ASFINAG im Sinne unserer Kundinnen und Kunden weiterentwickeln können und freuen uns auf die Zusammenarbeit."



Lebenslauf Ursula Zechner (MSG)

Ursula Zechner (geboren 1968) arbeitete von 1994 bis 2010 in verschieden Funktionen und Aufgabenbereichen im ÖBB-Konzern. Von 2010 bis 2011 leitete sie als Geschäftsführerin der Schienen-Control GmbH die Regulierungsbehörde für den österreichischen Schienenverkehrsmarkt. Am 1. September 2011 übernahm sie die Leitung der Sektion IV Verkehr im BMVIT, in der die legistischen und behördlichen Agenden aller Verkehrsträger (Straße, Luftfahrt, Schiene und Wasserstraße) zusammengeführt wurden.

Lebenslauf Bernd Datler (MSG)

Bernd Datler (geboren 1973) studierte von 1992 bis 1998 Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien. Nach einem Trainee-Programm bei Unilever war Datler vier Jahre bei Cap Gemini Ernst & Young als Unternehmensberater im Ausland und in Österreich tätig, die letzten eineinhalb Jahre beim Aufbau des Lkw-Mautsystems. Anschließend wechselte Datler zur ASFINAG Maut Service GmbH, wo er 2006 die Leitung der Abteilung Systementwicklung übernahm. Mit 17. November 2009 wurde Bernd Datler zum Geschäftsführer der ASFINAG Maut Service GmbH bestellt und ist in dieser Funktion für technische Belange zuständig.

Lebenslauf Andreas Fromm (BMG)

Andreas Fromm (geboren 1976) absolvierte das Studium Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien. DI Andreas Fromm ist seit 2003 in der ASFINAG tätig. Er war bis 2009 in der ASFINAG Bau Management GmbH für die Planung von Infrastrukturprojekten verantwortlich. Von 2009 bis August 2014 bekleidete er in der ASFINAG Service GmbH die Leitung des Erhaltungsmanagements. Seit September 2014 leitet er in der Holding die Abteilung Technische Koordination.

Lebenslauf Alexander Walcher (BMG)

Alexander Walcher (geboren 1969) studierte Landschaftsökologie und Landschaftsplanung an der Universität für Bodenkultur in Wien. 1997 begann Walcher in der damaligen Österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßen AG (ÖSAG) im Bereich Vergabewesen, ab 1998 war er Projektleiter bei Neubauprojekten. 2005 wurde er Leiter der Abteilung Planung in der ASFINAG Bau Management GmbH. Seit 1. März 2008 ist Alexander Walcher Geschäftsführer dieser Gesellschaft und in dieser Funktion für kaufmännische Belange zuständig.