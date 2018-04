2017 wurden in Österreich 17.000 gemeinnützige Wohnungen vergeben. Das Land Niederösterreich war mit 4.400 Wohnungen dabei Spitzenreiter unter den Bundesländern, heißt es von den gemeinnützigen Bauvereinigungen Österreichs (GBV). 2010 waren es im Vergleich nur 2.500 Wohnungen in NÖ (Österreich: 15.200).

„Das hohe Fertigstellungsniveau dürfte auch 2018 annähernd gehalten werden“, so Karl Wurm, Obmann des Dachverbandes der Gemeinnützigen. In allen Bundesländern, bis auf Oberösterreich und Kärnten ist die Bauleistung im Vorjahr gestiegen.

Laut Wurm sei es jedoch fraglich, wie lange diese Bauleistung der vergangenen Jahre noch erbracht werden könne. Der Anstieg der Baukosten würde den geförderten Wohnbau zunehmend in Bedrängnis bringen. Zusätzlich müssten immer mehr Normen und Auflagen erfüllt werden, was ebenso zu einer Kostensteigerung führt. Das habe zur Folge, dass zum Beispiel in Wien baureife Projekte auf akzeptable Kostenangebote warten. Dieses Problem tauche vor allem in Ballungsräumen auf.