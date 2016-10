NÖN: Preisdruck und Lohndumping sind ständiger Begleiter der Branche. Wie geht es der Branche aktuell und Niederösterreich im Vergleich zu anderen Ländern?

Robert Jägersberger: Der Preisdruck ist stetig wachsend, außerdem kommt der Wettbewerb nicht nur aus den eigenen Reihen, sondern findet auch grenzüberschreitend statt. Wir haben in dem Bereich derzeit keine Erholung in Sicht. So lange zu wenig Arbeit am Markt ist, wird der Preisdruck nicht nachlassen.

Die Konjunkturbeobachtung der Wirtschaftskammer Österreich für das dritte Quartal 2016 sagt, der Auftragsbestand in Wochen hat sich zumindest in Niederösterreich verbessert. Wie ausgelastet sind die heimischen Betriebe?

Wir haben Gebiete, in denen gute Auslastung herrscht, wir haben aber auch welche, wo diese zu wünschen übrig lässt. Faktum ist: Im letzten Jahr ist sie gestiegen, leider von niedrigem Niveau weg.

Wenn man sich den Ausblick anschaut, erwarten acht Prozent der niederösterreichischen Betriebe steigende Auftragseingänge, 20 Prozent sinkende, das heißt, das Saldo liegt bei minus zwölf. Warum ist der Blick so düster?

Weil generell die Wirtschaftssituation nicht sehr rosig ist. Man horcht Nachrichten, man kriegt das Umfeld mit, der Private hat kaum Geld. Somit ist die Stimmung nicht so positiv, wie sie sein sollte, um einen Wirtschaftsaufschwung zu bewerkstelligen.

Die Arbeitslosenzahlen im Bauwesen sind in den vergangenen Monaten in Niederösterreich im Vergleich zum Vorjahr zwischen 3,5 und 8,6 Prozent gesunken. Wir gehen zwar von einem niedrigen Niveau aus, aber kann man das als gutes Zeichen werten?

Jeder Aufwärtstrend ist ein gutes Zeichen. Wenn es sich nachhaltig bestätigt, dass die Beschäftigtenzahl steigt und die Arbeitszahlen sinken, dann wäre auch die Stimmung besser. Und mit einer besseren Stimmung würden Investitionen zumindest forciert.

Was hat das Bestbieterprinzip gebracht?

Noch kann man nicht sagen, dass es was gebracht hat. Es ist in Ausarbeitung, welche Kriterien Sinn machen – wenn welche gefunden werden, die Sinn machen. Sie merken meine Skepsis. Wir wissen, dass es kaum Kriterien gibt, die der Bestbietervergabe zu 100 Prozent entsprechen. Um die regionale Wirtschaft zu forcieren ist es wichtig, Vergaben zu vereinfachen und Wertschöpfung in den Regionen zu generieren.

Was braucht es da noch?

Wir sind dabei auszuarbeiten, wie man den Vergebenden Hilfe leisten könnte. Ich denke etwa an einen Bürgermeister, der nur alle fünf Jahre einen größeren Auftrag vergibt. Der hat mit Vergaberegelwerken wenig Erfahrung und umso größer ist auch die Skepsis, solche Mechanismen anzunehmen.

Was erhoffen Sie sich von der Wohnbauoffensive?

Dass mehr Wohnbau generiert wird. Der Bedarf ist da, das wissen wir, wobei wir heuer bei 50.000 Neubewilligungen liegen, in der Vergangenheit waren wir bei 35.000 Bewilligungen. Durch die Nachfrage steigen die Preise. Dass die derzeitige Steigerung wahrscheinlich nicht bleiben wird, ist uns klar, deshalb hilft die Wohnbauoffensive hoffentlich, diese Baurate hochzuhalten. Wir haben ein paar derartige Versuche in der Vergangenheit mitbekommen, die dann nicht gefruchtet haben, weil man das Regelwerk so ausgelegt hat, dass es niemanden abgelehnt hat.

Was müsste die öffentliche Hand tun, damit es der Baubranche aus Ihrer Sicht besser geht?

Das Wichtigste ist, dass Finanzierungen da sind, damit man Projekte umsetzen kann. Da gäbe es einige Rahmenbedingungen, an denen man schrauben könnte. Bis hin zu Abschreibbedingungen. Außerdem belasten Überregulierungen die Betriebe und hindern sie an der Erbringung der Kernleistung.

Vergangene Woche wurde der NÖ Baupreis verliehen. Die Innung ist dabei stark engagiert, was keine billige Angelegenheit ist. Warum tut sich die Innung das an?

Wir fühlen uns verpflichtet, gute Projekte vor den Vorhang zu bringen, als Motivation und um sich ein Vorbild nehmen zu können.

Bauwesen in NÖ