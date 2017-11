Der Pkw-Bestand in Niederösterreich steigt. Und zwar beträchtlich. Gab es per 31. Dezember 2010 noch 969.902 zugelassene Pkw in Niederösterreich, lag dieser Wert Ende Dezember 2016 schon bei 1,05 Millionen Pkw. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2017 wurden außerdem 54.334 Pkw im blau-gelben Bundesland neu zugelassen.

So viel zur Datenlage der Statistik Austria. Der Verkehrsclub Österreich schätzt außerdem, dass es in Niederösterreich aktuell bereits rund 1,07 Millionen Pkw gibt. Das entspräche aneinandergereiht etwa der Länge einer rund 5.300 Kilometer langen Autokolonne, so der VCÖ.

Starker Anstieg bei den Dieselautos

Stark zugenommen hat in den vergangenen sechs Jahren der Anteil an Dieselautos – nämlich von rund 529.320 im Jahr 2010 auf knapp 591.100 im Jahr 2016. Auch bei den Neuzulassungen in den ersten drei Quartalen 2017 waren mit fast 26.700 die meisten neuzugelassenen Autos Diesel.

Ebenfalls stark gestiegen ist der Anteil an Elektroautos – von 78 auf über 2.000.

Der VCÖ sieht hier ein großes Potenzial für Carsharing. Aktuell gibt es bereits über 70 Gemeinden in Niederösterreich, in denen E-Carsharing angeboten wird. „E-Carsharing in Gemeinden ermöglicht es den Haushalten, das teure Zweitauto einzusparen“, erläutert VCÖ-Experte Markus Gansterer.

Bundesweit gibt es per 31. Oktober 2017 übrigens rund 4,9 Millionen zugelassene Pkw. Ende 2016 waren es rund 4,8 Millionen und Ende 2010 rund 4,4 Millionen.