Die Hochrechnung der Statistik Austria für den Monat Oktober sorgt mit 595.000 Übernachtungen für ein Plus von 1 Prozent und dafür, dass Niederösterreich über sein bestes Sommerergebnis jubeln darf. Mit 4,4 Millionen Übernachtungen (+ 4,1 % / + 173.000 NÄ) und 1,8 Millionen Ankünften (+ 7,5 % / + 127.000 Ankünfte) überragt die diesjährige Sommersaison (Mai bis Oktober 2017) die Rekordsaison von 2015 mit 4,18 Mio. Übernachtungen.

Auch Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav lässt das neue Ergebnis strahlen: „Von Jänner bis Oktober 2017 liegen wir nun bei rund 6,3 Millionen Nächtigungen, ein Plus von 3,9 % bzw. 237.000 Nächtigungen im Vergleich zum Vorjahr. Damit schreiten wir optimistisch Richtung Jahresziel, die 7 Millionen zu knacken.“

Zuwachs bei Auslands- und Inlandsgästen

Große Zuwächse brachten die Auslandsgäste, die in den Sommermonaten (Mai bis Oktober 2017) in Niederösterreich genächtigt haben: Über 1,6 Millionen, ein Plus von 8,7 % bzw. 129.000 Übernachtungen. Besonders hohe Anstiege zeigt dabei Deutschland, wichtigster Auslandsmarkt Niederösterreichs.

Aber auch der Inlandsmarkt liegt mit rund 2,8 Millionen Nächtigungen bei einem Plus von 1,6 % bzw. + 44.000 Nächtigungen.

Attraktive Genuss und Bergsommer-Angebote

Neben Zuwächsen in den Gemeinden, die vor allem vom Wirtschafts- und Gesundheitstourismus getragen werden, sind unter den Zugpferden Urlaubsregionen, die vor allem Bergsommer- und Genussangeboten anbieten, bestätigt auch Christoph Madl, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung: „Wanderangebote in den alpinen Regionen Wiener Alpen und Mostviertel waren genauso gefragt wie Genuss- und Freizeitangebote im Wienerwald, Wein- und Waldviertel. Auch die Wachau konnte in den Monaten Mai bis September 2017 mit rund 450.000 Nächtigungen ein Plus von 3,2 % verschreiben.“