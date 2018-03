Der Konzernüberschuss nach Steuern ging von 69,8 auf 31,0 Mio. Euro zurück. Die Dividende an das Land Niederösterreich wird von 7,0 auf 3,5 Mio. Euro halbiert.

Hauptgrund für den deutlichen Gewinnrückgang ist ein Sondereffekt aus dem Jahr 2016. Damals führte der Umtausch sämtlicher Heta-Papiere zu einem außerordentlichen Einmalertrag in Höhe von rund 60 Mio. Euro.

Belastet wurde das Konzernergebnis im Vorjahr auch von Kreditzinsrückzahlungen. Nach einem OGH-Urteil zu Negativzinsen für Verbraucherkredite musste die Bank für das Jahr 2017 rund 3,1 Mio. Euro zurückzahlen. Weitere 3,0 Mio. Euro für 2015 und 2016 wurden unter sonstigem betrieblichen Aufwand ausgewiesen, geht aus der am Freitag im Amtsblatt veröffentlichten Bilanz hervor.

Auch der Zinsüberschuss ging deutlich zurück

Der Rückgang bei den Erträgen aus Wertpapieren um 3,3 Mio. Euro hängt großteils mit dem Entfall der Dividendenzahlung der im Vorjahr fusionierten Hypo NOE Landesbank AG zusammen, mit der das Retail- und Wohnbaugeschäft wieder in die Kernbank eingegliedert wurde, heißt es.

Der Zinsüberschuss ging deutlich von 124,4 auf 109,7 Mio. Euro zurück. Nach Auflösung von Risikovorsorgen im Ausmaß von 9,1 Mio. Euro erhöhte sich der Zinsüberschuss nach Risikovorsorgen von 116,75 auf 118,8 Mio. Euro. Das Provisionsergebnis konnte von 13,5 auf 15,4 Mio. Euro verbessert werden.

Der Verwaltungsaufwand wurde von 128,9 auf 115,8 Mio. Euro reduziert. Der Verlust aus at-equity bewerteten Unternehmen verringerte sich von 4,8 auf 1,3 Mio. Euro und das Ergebnis aus Sicherungsgeschäften verschlechterte sich von -1,2 auf -5,4 Mio. Euro.

Die Bilanzsumme ging um eine Mrd. Euro zurück

Im Anhang zum Einzelabschluss wird unter anderem festgehalten, dass sich die Kundenkredite mit erhöhtem Risikogehalt, sogenannte "Watch Loans", per Jahresende auf 77 Mio. Euro summierten. Diese würden einem verstärkten Kreditmonitoring unterzogen. Aus dem Bilanzgewinn von 8,6 Mio. Euro soll eine Dividende von 3,5 Mio. Euro ausgeschüttet werden. Im Vorjahr waren es 7 Mio. Euro.

Die Bilanzsumme der Hypo NOE Landesbank ging von 15,4 auf 14,4 Mrd. Euro zurück.

"Mit eine Kernkapitalquote von 20,2 Prozent sind wir heute überdurchschnittlich stark kapitalisiert und agieren nach wie vor risikoarm", so Generaldirektor Peter Harold am Freitag in einer Presseaussendung. Für das Geschäftsjahr 2018 fokussiere die Hypo NOE auf den nachhaltigen Ausbau des Geschäftsfeldes Großwohnbau. Wachstumszuwächse soll es auch im Bereich Firmenkunden geben, so Harold.