Mehr als jedes fünfte neue Unternehmen Österreichs wird in Niederösterreich gegründet. Diese Bilanz zieht die Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) über das Jahr 2016.

Es sei das drittbeste Ergebnis, das man je in Niederösterreich erzielt habe, sagt Sonja Zwazl, Präsidentin der WKNÖ. 8.487 Unternehmen wurden 2016 gegründet. Ohne Personenbetreuer lag dieser Wert bei 5.527 Gründungen. Schon im Jahr davor lag das Gründungsniveau mit 8.540 Gründungen (ohne Personenbetreuer: 5.538) auf hohem Level.

Das Durchschnittsalter der Gründer beträgt in Niederösterreich 41,4 Jahre. Mehr als sechs von zehn Gründungen sind nach Angaben der WKNÖ weiblich, dabei eingerechnet sind jedoch auch die Personenbetreuerinnen. Wenn man jene nicht miteinrechnet, liegt der Frauenanteil bei 44 Prozent. Hauptmotiv der Gründer sei der Wunsch, sein eigener Chef sein zu können und sein Leben flexibler zu gestalten.

Eines der 8.487 im Jahr 2016 gegründeten Unternehmen ist das von Claudia Stauffer-Dörflinger. Mit zwei Kolleginnen hat sie die Stoffgärtnerei gegründet. In dem Geschäft werden Stoffe und Schnittmuster vertrieben. Dieter Bader vom Gründerservice der WKNÖ sei in der Zeit der Unternehmensgründung eine große Unterstützung gewesen, so Stauffer-Dör-flinger. „Vieles, was die Stoffgärtnerei heute ausmacht, ist erst im Laufe der Gespräche entstanden“, sagt sie weiters.

Sonja Zwazl sagt über die Zeit, in der sie selbst ihr Unternehmen gegründet hat: „Viele Fehler, die ich gemacht habe, hätte ich mit der Gründerberatung nicht gemacht.“ Insgesamt wurden 16.500 Kurz- und 4.000 Intensivberatungen für Jungunternehmer vom WKNÖ-Gründerservice durchgeführt, die sich in Niederösterreich für die Selbstständigkeit interessieren.