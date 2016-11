Die Niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft (NÖVOG) ist ab 1. Jänner 2017 ein „vollwertiges Eisenbahnunternehmen“. Das kündigte NÖVOG-Geschäftsführer Gerhard Stindl im Rahmen der Bilanz über die abgelaufene (Sommer-)Saison an. Denn die Infrastrukturinstandhaltung und -instandsetzung lag bisher noch bei einer externen Firma, der Arge Instandhaltung Niederösterreich (AINÖ). Der Vertrag mit der Firma läuft mit Jahresende aus. 40 neue Mitarbeiter, die zum Teil von der AINÖ übernommen und zum Teil neu eingestellt werden, wird die NÖVOG dafür beschäftigen.

NÖVOG-Geschäftsführer Gerhard Stindl (l.) und VP-Verkehrslandesrat Karl Wilfing. | NOEN, NLK/Pfeiffer

Auch im beinahe abgelaufenen Jahr investiert die NÖVOG wieder in die Bahnen, nämlich laut Stindl insgesamt rund zwölf Millionen Euro. 8,5 Millionen Euro fließen davon in die Erhaltung der Infrastruktur, 2,5 Millionen Euro in Energie- und Sicherungstechnik.

Leichtes Minus nach Rekordjahr

Was die beinahe abgelaufene Saison 2016 angeht, bezeichnete VP-Verkehrslandesrat und Eigentümervertreter Karl Wilfing diese als „erfolgreich“. Mehr als eine Million Fahrgäste wird das Eisenbahnunternehmen im gesamten Jahr 2016 laut eigener Hochrechnung transportiert haben.

Im Vergleich zu 2015 ist das ein Minus, was vor allem an der im Vorjahr stattgefundenen Landesausstellung Ötscher:Reich liegt, in die die Mariazellerbahn integriert war. Diese beförderte heuer nämlich 515.000 Fahrgäste, 2015 waren es deutlich mehr – nämlich 610.000. Im Vergleich zu 2014 seien die Fahrgastzahlen aber insgesamt um 16 Prozent oder 135.000 Fahrgäste gestiegen, betonte Landesrat Wilfing.

Fahrgastzahlen

Mariazellerbahn: 515.000

Citybahn Waidhofen: 200.000

Wachaubahn: 29.000

Waldviertelbahn: 29.000

Reblaus-Express: 21.000

Schneebergbahn: 178.000

Gemeindealpe: 58.000

Die Zahlen sind eine NÖVOG-Hochrechnung für die Gesamtsaison 2016.