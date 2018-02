Mehr als 41.000 Teilnehmer absolvierten im Vorjahr einen WIFI-Kurs. Deren Zufriedenheit mit dem Kurs-Angebot war so hoch wie nie – die Absolventen vergaben im Schnitt eine 1,19 nach dem Schulnotensystem.

Stolz auf diese Zahlen sind Institutsleiter Andreas Hartl, Kurator Gottfried Wieland und Wirtschaftskammer-Präsidentin Sonja Zwazl, die vor allem auf den Schwerpunkt Digitalisierung hinweist: Unter dem Titel „Denk digital“ wurden im ganzen Land über 300 Kurse abgehalten. Dieser Schwerpunkt soll 2018 weiter intensiviert werden.

Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich Kurzformate, beispielsweise die Impulsvorträge als Teil der WIFI-Unternehmerakademie. Bei den Ausbildungslehrgängen besonders gefragt sind die Vorbereitungen auf die Meister- und Befähigungsprüfungen, die WIFI-Werkmeisterschule und die akademischen Lehrgänge. Eine wichtige Benchmark überschritt die New Design University in St. Pölten: Erstmals kletterte die Zahl der Studierenden auf über 500.

Um den steigenden Anforderungen weiter gerecht werden zu können, investierte das WIFI im Vorjahr unter anderem in ein neues Medienlabor in St. Pölten sowie die Neuausstattung der Lehrsäle in Mödling.