Wenn jemand nur wenige Minuten von Niederösterreich nach Belgien braucht, findet wieder die größte Biofachmesse weltweit in Nürnberg, Deutschland, statt. Denn die österreichischen Aussteller teilten sich dort Halle 1 mit den Belgiern. In diesem Jahr präsentierten noch mehr Unternehmen ihre Produkte als 2017. Darunter: 27 niederösterreichische Aussteller.

„BIO“ ist nach Verordnung ein EU-weit geschützter Begriff, der an Einhaltung diverser Auflagen geknüpft ist. Mehl, Schnäpse, Säfte, Verpackungen, Schokolade, Kosmetik, Kompostwürmer, Kaffee ... die NÖ-Bioprodukte stellen sich auf der Messe vielfältig dar. Dabei ist in Nürnberg der Trend zu erkennen: Bio wird immer beliebter.

Waren es 2016 in NÖ noch etwa 160.826 Hektar biologische Anbaufläche, so sind es laut Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus bereits 2017 etwa 180.517 Hektar. Insgesamt bedeutet das 5.352 Bio-Betriebe für das Bundesland im Jahr 2017 (2016: 5.003 Betriebe). Österreich hat verhältnismäßig den größten Bioflächenanteil in Europa.

Produkte sind „BIO“, aber auch regional

Nicht nur das Thema „BIO“ ist auf der Messe präsent. Viele Unternehmer legen Wert darauf, dass die Produkte so regional wie möglich sind. Hundertprozentige Regionalität kann aber selten garantiert werden. Ein Mitarbeiter der Firma STYX Schokoladenmanufaktur (Sitz: Ober-Grafendorf) gesteht ein, dass es einige „regionale Ausrutscher“ gebe: „Eine Kokosnuss kriege ich halt nicht in Österreich.“

Bei der Firma Biodora tut sich ein anderer Aspekt von Regionalität auf. Aufgebaut wurde das Unternehmen mit Partnern in Tschechien. Das Lager befindet sich zwar mittlerweile wie das Büro in Neulengbach, auf das Know-how aus Tschechien wolle man aber nicht verzichten, sagt Franz Sprengnagel, Geschäftsführer von Biodora.

Auf der Messe begegnen Besuchern grüne, braune und flippige Designs. Viele setzen also darauf, dass bereits die Verpackung nach „BIO“ aussieht. Also ist „BIO“ nicht nur, was drinnen ist. Dass ein Produkt biozertifiziert wurde, steht oft nur auf der Rückseite einer Verpackung, ist also nicht sofort ersichtlich.

Köstinger betont Wichtigkeit von Betrieben

Bei der Firma „Höllinger Juice“ (Sitz: Pressbaum) klärt man etwa auf der Packung des Apfelsaftes darüber auf, warum er teurer geworden ist. Die Folgen des Klimawandels würden sich massiv auf die Erntemengen auswirken, heißt es auf der Packung, die in Zusammenarbeit mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik entstanden ist.

Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), die viele der fast hundert österreichischen Aussteller besuchte, betont die Wichtigkeit von biologischen Betrieben. Es werde aber kein Gegeneinander-Ausspielen von traditioneller und Bio-Landwirtschaft geben.