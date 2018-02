Trotzdem gibt es insgesamt mehr weibliche Mitglieder.

Während die Anzahl der Burschen und Männer in Fitnesscentern um 3,9 Prozent wuchs, blieb sie bei Mädchen und Frauen bei 290.000 konstant. Insgesamt stieg die Zahl der Mitglieder in Fitnesscentern um 2 Prozent auf 555.000.

Der Umsatz stieg laut Branchenradar.com Marktanalyse GmbH um 3,8 Prozent auf rund 241 Mio. Euro gegenüber 2016. Männer geben im Fitnesscenter tendenziell etwas mehr Geld aus als Frauen. Durch höhere Preise erzielte die Branche fast 4 Prozent mehr Umsatz.

63 Studio-Mitglieder pro 1.000 Einwohner in Österreich

Da internationale Ketten wie beispielsweise FITINN oder McFit ihr Angebot ausweiten und oft auf Diskontpreise setzen, kommen besonders in Ballungszentren eigentümergeführte Fitnesscenter-Studios zunehmend unter Druck. Und trotzdem werden nach wie vor neue Single-Studios eröffnet. Verglichen mit 2016 stieg im vergangenen Jahr die Anzahl der Standorte um 1,5 Prozent auf insgesamt 533 Studios.

In Relation zur Wohnbevölkerung gibt es in Wien die meisten Mitglieder in Fitnesscentern, in Niederösterreich und im Burgenland hingegen die wenigsten. Österreichweit liegt die Quote bei 63 Mitgliedern pro 1.000 Einwohner.