Die zum Heineken-Konzern gehörende Brau Union setzt verstärkt auf leichte Biere. „Es gibt einen Trend zu alkoholfreien und -reduzierten Bieren“, sagt der neue Vorstandsvorsitzende der Brau Union, Magne Setnes. Zwanzig Prozent des Brau Union-Produktportfolios könnten künftig mit Bieren mit geringem oder keinem Alkoholgehalt abgedeckt werden, glaubt Setnes. Aktuell liegt dieser Wert bei zwölf Prozent.

Niederösterreich trägt zu diesen Plänen wesentlich bei: In der Brauerei Wieselburg, für Setnes „Kompetenzzentrum für Innovation und Entwicklung im Heineken-Konzern“, wurde eine Entalkoholisierungsmaschine sowie das Heineken 0.0 entwickelt, ein Produkt, das seit 2017 auf dem Markt ist und völlig ohne Alkohol auskommt.

In dieser Brauerei sei man mittlerweile „mit den Kapazitäten am Limit“, weiß Setnes. Hier werde aktuell geprüft, ob eine Lagererweiterung bzw. Lagerverbesserung möglich ist.

Neues von der Brauerei Schwechat

Neues gibt es auch von der Brauerei Schwechat. Hier werden aktuell ja 900 Wohnungen auf den Brauereigründen errichtet, die mit Abwärme der Brauerei geheizt werden sollen. Die EVN kauft diese der Brau Union ab und stellt sie für die Beheizung der Wohnungen bereit. Ein dafür notwendiges Gebäude, in dem auch ein Gaskessel als Ausfallsicherheit stehen wird, wird ab April bis Herbst nahe des Brauereigeländes gebaut.

Was die Pläne angeht, so will Magne Setnes neben dem Ausbau der alkoholreduzierten Biere mehr Bewegung in das Produktportfolio der Brau Union bringen. Um in Sachen Produktspezialitäten und Craftbiere dazuzulernen wurden 70 Prozent der Anteile an dem Getränkegroßhändler Ammersin aus Brunn/Gebirge übernommen.

Die Brau Union beschäftigt österreichweit 2.400 Mitarbeiter, 620 in NÖ. In Wieselburg wurden im Vorjahr 985.000 Hektoliter Bier produziert, in Schwechat 870.000 Hektoliter.