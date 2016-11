Beim derzeitigen Breitbandausbau in Niederösterreich, den die öffentliche Hand steuert, mischt auch die „Hutchison Drei Aus-tria GmbH“ kräftig mit. Geschäftsführer Jan Trionow: „Wir sehen das Modell sehr, sehr positiv, weil es wettbewerbsneutral ist.“ Wobei der Mobilfunkanbieter weniger an den Anschlüssen bis zu den Häusern interessiert ist. Vielmehr will man die öffentliche Glasfaserinfrastruktur, die seitens des Landes, der NÖGIG, hergestellt wird, bis zu den Antennen nutzen. Für mobiles Breitband-Internet. Jan Trionow ist nämlich überzeugt, dass „das Internet der Zukunft immer drahtloser wird“.

60 Gemeinden verfügen bereits über 4G

„Drei“ setzt in Niederösterreich weiter auf Expansion. An die 60 Gemeinden verfügen bereits über 4G, also stärkere und bessere Internetverbindungen. Und die nächste Generation 5G ist bereits im Anmarsch. Trionow sieht die Gemeinden jedenfalls als wichtige Partner. „Der Lückenschluss in der landesweiten Internetversorgung bescherte uns stärkere Zuwächse im ländlichen Raum“, so der Geschäftsführer zum Ausbau in den ländlichen Regionen.

Wie stark „Drei“ am Markt ist, zeigen die jüngsten Zahlen. Ende Juni zählte der Mobilfunkanbieter 3,7 Millionen Kunden in Österreich. Das entspricht einer Steigerung von 1,8 Prozent. In NÖ lag die Zahl bei rund 650.000 Kunden. Die Zahl der Mitarbeiter blieb mit rund 1.300 in Österreich weiterhin stabil.

Natürlich hat sich die gesteigerte Datennachfrage auch auf das Ergebnis des Unternehmens niedergeschlagen. So konnte vom 1. Juli 2015 bis zum 30. Juni 2016 der Umsatz in Österreich um fünf Prozent auf 373 Millionen Euro gesteigert werden. Ein neuer Bereich, der zu weiteren Steigerungen verhelfen soll: Video-Dienste.

Zum Thema

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Mitglied der 3Group Europe der am schnellsten wachsende Full-Service-Provider im österreichischen Mobilfunk. „3“ hat auch ein großes Shop-Netz. In NÖ sind es sieben eigene Shops und sechs Betreibershops. In NÖ hat Drei ungefähr 650.000 Kunden.