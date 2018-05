Im vergangenen Jahr musste das Bundesheer immerhin 394 Burschen zwangsweise zur Stellung vorführen. Im Jahr 2016 waren es 412 Personen, die zwangsweise hintransportiert wurden.

Diese Zahlen nennt jetzt erstmals Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) in einer der NÖN vorliegenden Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des niederösterreichischen Neos-Parlamentariers Douglas Hoyos-Trauttmannsdorf. Für diese beiden Jahren liegt vollständige Daten vor, wie der Ressortchef betont.

Aus der Antwort Kunaseks lässt sich auch herauslesen, dass das Bundesheer bei der Rekrutierung der Grundwehrdiener nach wie vor mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert ist, weil viele Jungmänner aus gesundheitlichen Gründen den Präsenzdienst nicht absolvieren können. In Niederösterreich waren im vergangenen Jahr immerhin 2065 Burschen, die bei der Stellung waren, letztlich untauglich, wie Kunasek dem Neos-Nationalratsabgeordneten mitteilte. Dazu kommen noch 613 Fälle einer vorübergehenden Untauglichkeit allein in Niederösterreich.

Dem stehen in Summe in Niederösterreich aber 6284 Burschen gegenüber, die im Vorjahr tauglich für den Heeresdienst waren. Niederösterreich stellte damit die meisten Präsenzdiener aller neun Bundesländer.

Dahinter folgte Oberösterreich mit 5285 tauglichen Grundwehrdienern, in Oberösterreich gab es mit 2232 untauglichen Burschen aber auch mehr Jugendliche, die den Präsenzdienst aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten konnten. In Wien wurden 4997 als tauglich eingestuft, in der Bundeshauptstadt gab es 2129 Untaugliche.

Im Jahr 2016 war die Zahl derer, die für das Bundesheer tauglich gewesen waren, in Niederösterreich mit 6893 sogar etwas höher als im vergangenen Jahr. Die Zahl der als untauglich eingestuften jungen Männer war mit 2059 fast exakt gleich hoch wie im vergangenen Jahr. 2016 kamen dazu noch 542 vorübergehend untaugliche Burschen.

Psychische Probleme sind die Hauptursache für die Untauglichkeit

Die häufigste Ursache für Untauglichkeit waren in Niederösterreich im Vorjahr psychische Probleme und Verhaltensstörungen (362). Dahinter rangierten Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen (162). Der dritthäufigste Grund für Untauglichkeit waren in Niederösterreich Fehlbildungen und Deformationen (118). Dahinter folgten Krankheiten im Bereich der Muskeln und des Skeletts (104). Bundesweit waren in 29,6 Prozent der Fälle psychische Probleme oder Verhaltensstörungen Ursache für Untauglichkeit beim Wehrdienst.