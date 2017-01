Im neuen Jahr zu neuem Geld kommen. Für einige kann dieser Wunsch Realität werden. Denn das Jahr 2017 bringt den automatischen Lohnsteuerausgleich. Das heißt, es ist kein eigener Antrag mehr nötig — zumindest, wenn nur die Pauschalbeträge in Anspruch genommen werden.

In Niederösterreich bleiben jährlich 60 Millionen Euro beim Finanzminister liegen, die eigentlich den Beschäftigten gehören. „Es ist daher enorm wichtig, die zu viel bezahlten Steuern zurückzuholen“, betont Markus Wieser, Präsident der NÖ Arbeiterkammer. Jeweils fünf Jahre zurück kann eine Steuererklärung nachgereicht werden.

Beim automatischen Lohnsteuerausgleich ersparen sich Geringverdiener und Pensionisten den Antrag auf Auszahlung der Negativsteuer. Sie wird wie die „Antraglose Arbeitnehmerveranlagung“, so der korrekte Begriff, automatisch ausbezahlt. Schätzungen zufolge dürften es in Österreich rund eine Million Steuerpflichtige sein, die dann insgesamt 200 Millionen Euro zurückerhalten würden. Beim automatischen Steuerausgleich werden Kirchenbeiträge sowie Beiträge für freiwillige Weiterversicherung und steuerlich absetzbare Spenden (die Spender müssen sich einmal bei der jeweiligen Organisation registrieren) automatisch erfasst und für den Lohnsteuerausgleich 2017 berücksichtigt.

Die Vignette 2017. | ASFINAG

Das neue Jahr bringt auch eine kleine Pensionsreform. Die Mindestpension für Menschen ab 30 Arbeitsjahren wird auf 1.000 Euro angehoben. Außerdem werden die Pensionen um 0,8 Prozent erhöht und es gibt den umstrittenen Pensions-Hunderter, eine Einmalzahlung von 100 Euro, der noch vor dem Jahreswechsel ausbezahlt wurde.

Mehr Flexibilität gibt es beim Kindergeld. Das einkommensabhängige Kindergeld bleibt bestehen. Die vier Pauschalmodelle werden hier ab 1. März zu einem Kindergeld-Konto zusammengefasst. Ein Elternteil kann die Bezugsdauer zwischen zwölf und 28 Monaten wählen, bei beiden Elternteilen liegt die Bezugsdauer zwischen 15,5 und 35 Monaten. Die Eltern erhalten unabhängig von der Bezugsdauer eine Summe von maximal 15.449 Euro. Für Partner, die sich die Kinderbetreuung zumindest 60:40 aufteilen, gibt es 1.000 Euro Partnerschaftsbonus.

Eine Erleichterung gibt es für Personen, die lange im Krankenstand waren. Wer nach mindestens sechs Wochen ununterbrochenem Krankenstand wieder in das Arbeitsleben zurückkehrt, kann für höchstens sechs Monate mit seinem Arbeitgeber Teilzeitarbeit vereinbaren – bei aliquot ausbezahltem Krankengeld.

Ab 2017 können eingetragene Partnerschaften von Homosexuellen wie Ehen am Standesamt geschlossen werden. Die Neuerung: Bis jetzt mussten diese Verbindungen bei Bezirksverwaltungsbehörden begründet werden. Und: Künftig gilt auch bei einer eingetragenen Partnerschaft ein gemeinsamer Familienname, bisher gab es nur einen gemeinsamen Nachnamen.

Mit Jahreswechsel tritt die Reform des über 200 Jahre alten Erbrechts in Kraft. Einige Änderungen: Gibt es keine gesetzlichen Erben, kommen Lebensgefährten künftig auch ohne Testament zum Zug. Außerdem werden Pflegeleistungen Angehöriger oder von Lebensgefährten künftig abgegolten. Durch Stundung von Pflichtteilen wird die Fortführung von Familienunternehmen erleichtert.

Das österreichische Bankgeheimnis ist mit Jahresbeginn endgültig Geschichte. Österreich ist verpflichtet, bis spätestens 30. September 2017 den zuständigen Behörden der EU-Mitgliedsstaaten und der am Meldesystem teilnehmenden Drittstaaten Bankinformationen von ausländischen Kontoinhabern weiterzuleiten. Durch das zentrale Kontoregister wurde das Bankgeheimnis für Österreicher seit Oktober gelockert.

Die staatlichen Prämien für Bausparen (1,5 Prozent) und Zukunftsvorsorge (4,25 Prozent) bleiben unverändert.

Der Garantiezins , also der Zinssatz, den Versicherungen ihren Kunden höchstens versprechen dürfen, sinkt für die klassische Lebensversicherung . Er reduziert sich für neue Verträge von 1,0 auf 0,5 Prozent.

Auch für Autofahrer gibt es Neuerungen. Handy-am-Steuer-Telefonierer und Gurtmuffel sollen auch aufgrund von Radaraufnahmen gestraft werden können. Für Führerschein-Neulinge verlängert sich die Probezeit ab Juli auf drei Jahre. E-Autos erhalten ab April Nummernschilder mit grünem Schriftzug. Diese sollen an Vorteile (etwa das Benutzen von Busspuren) gekoppelt sein, die aber noch geklärt werden müssen. Und: Ab September startet ein fünfjähriger Pilotversuch für Alkoloks, also Alkohol-Wegfahrsperren.

Die Vignette ist in diesem Jahr türkis. Pkw-Jahresvignetten kosten 86,40 Euro (2016: 85,70 Euro) und sind seit 1. Dezember für 14 Monate gültig.

Den Bauern beschert 2017 die Neuberechnung der Einheitswerte . Ein Drittel der Direktzahlungen, also ein Teil der Subventionen an Bauern, wird bei der Neuberechnung miteinbezogen.

Per 1. April 2017 wird der Manipulationsschutz für Registrierkassen verpflichtend.

Im April kommt die neue 50-Euro-Banknote auf den Markt.

Und, last but not least: 2017 bringt im Juni das EU-weite Ende der Roaminggebühren.