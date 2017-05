Gründergeist, wohin das Auge reicht. Millioneninvestments. Und immer ein bisschen Pazifikluft in der Nase. So präsentieren sich San Francisco und das umliegende Silicon Valley seinen Besuchern. Eine NÖ-Delegation um VP-Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav hat diese Destination für eine Reise auserkoren, um in Sachen Start-up-Kultur und Digitalisierung auf Ideensuche zu gehen.

Das im Umland von San Francisco (oben) gelegene Silicon Valley ist bekannt fürseine Innovationskraft und gilt als IT- und High-Tech-Metropole. | Anita Kiefer

Fündig geworden sind jedenfalls die mitgereisten Vertreter der NÖ Fachhochschulen. Der Geschäftsführer der FH Wiener Neustadt, Josef Wiesler, etwa will den Besuch beim Ames NASA Research Center nutzen: „Wir überlegen, im Sinne eines Exzellenz-Programms Studierende zur NASA zu schicken.“ Vom Besuch bei der Universität Berkeley hat er die Idee mitgenommen, Teams aus Studierenden, Unternehmen und Mentoren an der FH zu formen. So sollen Spin-offs, also Gründungen aus einer FH heraus, forciert werden.

Der Kulturunterschied wird sich nicht so bald ändern. NÖ ist aber bereits auf einem guten Weg.“

Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav

Ein Beispiel für ein bereits gelungenes Spin-off in Wiener Neustadt ist die Firma Fotec, die Triebwerke für Satelliten herstellt. Fotec-Gründer Alexander Reissner kommt mit einem möglichen Auftrag aus den USA zurück. Die US-Firma Planet will bei ihm 100 Triebwerke kaufen. 2018 sollen, wenn der Vertrag zustande kommt, die Satelliten mit Fotec-Triebwerken ausgestattet werden.

Auch die Politik hat Input aus dem Silicon Valley mitgenommen. Landesrätin Bohuslav will, inspiriert von einem Treffen mit dem für Innovationen zuständigen Vertreter der Stadtverwaltung, etwa das Modell der „Start-ups in Residence“ nach NÖ holen. Dabei bringen staatliche Stellen technische Start-ups mit Forschern und Experten zusammen, die an der Weiterentwicklung der Start-ups arbeiten. Ein entsprechender Call soll in NÖ in Kürze folgen. Außerdem soll in NÖ eine Digitalisierungsplattform zur Bündelung der einschlägigen Angebote im Land nach Vorbild der bestehenden Elektromobilitätsplattform bei ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes, installiert werden.

Bei der Vertragsunterzeichnung mit der Universität Berkeley: Susan Giesecke, Rick Rasmussen (beide Universität Berkeley, v. l.), Georg Fürlinger (Open Austria), Landesrätin Petra Bohuslav, Kerstin Koren (Abteilung Wirtschaft, Tourismus, Technologie beim Land NÖ), Doris Agneter (tecnet equity) und Michael Moll (accent Gründerservice). | Anita Kiefer

Zum Abschluss der Reise unterzeichnete Bohuslav den Kooperationsvertrag „Summerschool for Lower Austria“, im Zuge dessen zwei NÖ-Studierende für eine Woche an der Universität Berkeley in Kalifornien studieren können.

„Der Kulturunterschied wird sich nicht so bald ändern“, resümiert Bohuslav die von ecoplus organisierte Reise. Die Kultur des Scheiterns stehe dem heimischen Sicherheitsdenken gegenüber. „NÖ ist aber bereits auf einem guten Weg“ – etwa mit dem Technopol-Programm im Land.