Viele sind auf Wohnungssuche. Die gemeinnützigen Wohnbauvereinigungen haben daher im vergangenen Jahr ihre Bauleistung gesteigert. 2017 konnten insgesamt 17.000 Wohnungen bundesweit übergeben werden. Niederösterreich war dabei mit 4400 Wohnungen Spitzenreiter.

Wie aus den Daten bei der Bilanzpressekonferenz des Dachverbandes der Gemeinnützigen Bauvereinigungen hervorgeht, wurden in Niederösterreich Bauleistung und Angebot an gemeinnützigen Wohnungen in den vergangenen Jahren wesentlich gesteigert. Laut den Zahlen der Vereinigung mit ihrem Obmann Karl Wurm liegt Niederösterreich mit 4400 Neubauten im Vorjahr im Bundesländervergleich voran.

Zum Vergleich: Im Jahr 2010 lag die Bauleistung in Niederösterreich bei den Gemeinnützigen erst bei 2500 Wohnungen. Bundesweit lag der Jahresschnitt bei 15.200 gemeinnützigen Wohnungen.

Steigende Baukosten werden zunehmend zum Problem

Insgesamt gab es in sieben Bundesländern im vergangenen Jahr eine erhöhte Bauleistung. In Wien wurden 2017 zwar 4200 Wohneinheiten übergeben, was eine Steigerung gegenüber 2016 darstellt.

Allerdings lagen die gemeinnützigen Wohnbauvereinigungen damit in Wien um rund fünf Prozent unter dem Zehn-Jahresschnitt. „Das ist dem gerade in Wien bestehenden Mangel an erschwinglichen Grundstücken und den stark gestiegenen Baukosten geschuldet“, nannte Obmann Wurm als Begründung.

Leichte Rückgänge der Bauleistung wurden in zwei Bundesländern verzeichnet. Es sind dies Oberösterreich und Kärnten. Angesichts des Baubooms in Niederösterreich und den sechs weiteren Bundesländern mit einer gestiegenen Bauleistung warnte Wurm jedoch, es sei fraglich, wie lange diese Bauleistung angesichts steigender Baukosten noch erbracht werden könne. Denn dieser Anstieg bringe den geförderten Wohnbau zunehmend in Bedrängnis.