Der Logistikriese DHL zieht mit seinen Unternehmensteilen DHL Global Forwarding (See- und Luftfracht) sowie DHL Freight (Lkw-Fracht) nach Niederösterreich. Konkret wird ab Sommer auf einem 60.000 m großen Areal in Fischamend (Bezirk Bruck/Leitha) gebaut. Bisher war in beiden Fällen die Zentrale in der Wiener Freudenauer Hafenstraße angesiedelt. Mit dem Umzug nach NÖ werden zudem mehrere Standorte zusammengezogen.

Insgesamt 250 Arbeitsplätze (150 DHL Global Forwarding und 100 DHL Freight) wechseln damit aus Wien nach Fischamend. Dabei handelt es sich ausschließlich um das bestehende Personal. Aber: „Es gibt natürlich Potenzial für mehr Personal“, hält etwa Christoph Wahl, Geschäftsführer bei DHL Global Forwarding Austria fest.

Gekauft hat der Logistiker die Flächen vom Flughafen. Dieser darf sich erneut über einen weiteren namhaften Zugang in der sogenannten Vienna Airport Region freuen. DHL investiert in den DHL Campus Wien Flughafen einen zweistelligen Millionenbetrag.