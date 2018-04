„Ich trau mir sagen, dass das die besten vier Wochen in meinem Leben waren.“ Der Elektrotechniker Samuel Polierer ist begeistert. Er durfte, wie 161 andere Lehrlinge aus Niederösterreich auch, im Rahmen der ersten Tranche von „Let’s Walz“, einer Initiative der Wirtschaftskammer NÖ, ein vierwöchiges Auslandspraktikum absolvieren, in seinem Fall in Großbritannien.

Auch heuer haben Lehrlinge ab dem 2. Lehrjahr wieder die Möglichkeit, sich für ein Auslandspraktikum zu bewerben. „Let’s Walz!“ geht nämlich in die zweite Runde.

Insgesamt haben die 162 ersten Praktikumsplätze rund 430.000 Euro gekostet – inklusive Betreuung und Englischkurs für die Lehrlinge. Diese hat die Wirtschaftskammer NÖ in der ersten Auflage von „Let’s Walz“ mit Geldern aus dem Erasmus+-Programm und Sponsoren finanziert. Heuer ist auch die Arbeiterkammer NÖ mit an Bord. Ab jetzt läuft die Bewerbung für die zweite Tranche. Einsendeschluss ist der 4. Mai 2018.

Mehr Infos unter www.wko.at/noe/bildung