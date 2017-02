Es tut sich was am Wohnungsmarkt – vor allem, was die Preisentwicklung angeht. Der Aufsteiger des Jahres ist für 2016 der Bezirk Melk. Hier haben sich die Quadratmeterpreise im Vergleich zum Jahr am meisten im Vergleich zu allen anderen Bezirken Niederösterreichs gesteigert. Nämlich um 22,2 Prozent auf 1.274 Euro. Das ergab eine Untersuchung des Verkaufsportals willhaben.at.

Auch in Scheibbs (plus 20,1 Prozent auf 1.336 Euro) und St. Pölten Land (plus 19,7 Prozent auf 1.560 Euro) sind die Quadratmeterpreise prozentuell stark gestiegen.

St. Pölten Land führt in absoluten Zahlen

In absoluten Zahlen haben die Preise in St. Pölten Land übrigens mit plus 257 Euro von 2015 auf 2016 am stärksten angezogen, dicht gefolgt vom Bezirk Mistelbach (plus 234 Euro) und dem Bezirk Melk (plus 232 Euro).

Am teuersten kauft man Eigentumswohnungen aber immer noch im Bezirk Wien Umgebung. Hier kostet der Quadratmeter 3.272 Euro (plus 6,1 Prozent). Die günstigsten Eigentumswohnungen gibt es im Bezirk Gmünd – hier sind 794 Euro pro Quadratmeter zu bezahlen.

Quelle: willhaben.at; NÖN-Grafik: Bischof

Grundsätzlich sind die Wohnungen in allen untersuchten Bezirken teurer geworden. Mit einer Ausnahme: Im Bezirk Horn gingen die Quadratmeterpreise gegenüber 2015 zurück, nämlich um ganze 1,2 Prozent auf 965 Euro.

Auch die Landeshauptstadt St. Pölten ist in einer Hitliste ganz oben mit dabei, nämlich was den Hauptstädte-Vergleich angeht: Neben Eisenstadt und Innsbruck gab es 2016 auch in St. Pölten die höchste Preissteigerung. Die lag in der NÖ Landeshauptstadt bei plus 14,4 Prozent oder 222 Euro.