„Es gibt einen Nettolohngewinn – aber einen minimalen“, so Arbeiterkammer (AK) NÖ-Präsident Markus Wieser bei der Präsentation der Einkommensanalyse 2015. Immerhin: Es ist der erste seit 2009.

Das Bruttomedianeinkommen (die Hälfte der Einkommen liegt über diesem Wert, die Hälfte darunter) der Niederösterreicher lag 2015 bei 2.053 Euro – ein Plus von 1,9 Prozent und 39 Euro gegenüber 2014. Inflationsbereinigt macht das allerdings eben nur eine minimale Steigerung von 0,6 Prozent des mittleren Nettoeinkommens aus. Es handle sich um acht Euro pro Monat an mittlerer Kaufkraftsteigerung für die Arbeitnehmer, so Wieser. Für 2016 sei ein spürbares Plus aufgrund der Steuerreform zu erwarten.

Einkommensschere klafft nach wie vor auseinander

Sehr deutlich ist der Unterschied, was die Löhne von Männern und Frauen in NÖ angeht. Frauen verdienen um ein Drittel weniger als Männer, sieht man sich das Bruttomedianeinkommen an. Dieses lag 2015 bei Männern in NÖ bei 2.372 Euro (plus 1,5 Prozent), bei Frauen bei 1.581 Euro (plus 2,2 Prozent). Wieser erklärt diesen Unterschied nicht nur mit der hohen Teilzeitquote der Frauen, sondern auch mit geringerem Verdienst in Branchen, in denen überwiegend Frauen tätig sind, und schlechteren Karrierechancen durch Karenzzeiten.

Der Bezirk mit dem höchsten Bruttomedianeinkommen ist Amstetten mit 2.261 Euro, Schlusslicht ist Krems Land mit 1.554 Euro. Bundesweit lag das Bruttomedianeinkommen bei 2.125 Euro. Die Daten stammen vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.