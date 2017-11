Diese Vorzeigeregion Energie des Klima- und Energiefonds soll insgesamt über 100 Unternehmens- und Forschungspartner in 31 Teilprojekten im Wert von 150 Millionen Euro umfassen. Das Green Energy Lab wird von Energie Burgenland, Energie Steiermark, EVN und Wien Energie getragen sowie von der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich und dem steirischen Green Tech Cluster unterstützt.

„Wir sehen es als unseren Auftrag, die Energiewende aktiv mitzugestalten“, sagt Michael Gerbavsits, Vorstandsvorsitzender der Energie Burgenland. „Mit dem Green Energy Lab bündeln wir die Kräfte für innovative Lösungen und unsere grüne Zukunft.“

In der neuen Vorzeigeregion Energie „Green Energy Lab“ bündeln die vier Bundesländer Burgenland, Niederösterreich, Steiermark, Wien ihre Kräfte, um diese zu beschreiten und schaffen eine großflächige Testregion für innovative Systemlösungen. In der Region gibt es schon jetzt den bei weitem höchsten Anteil an fluktuierender erneuerbarer Energieerzeugung in Österreich wie Wind, PV oder Solarthermie. Gleichzeitig deckt sich dieser noch zu wenig mit dem Bedarf der Region bzw. der Städte wie Wien und Graz.

Von der Pionierregion zur international sichtbaren Vorzeigeregion

Die Forschungseinrichtungen und Technologieanbieter aus Österreich haben seit über 20 Jahren eine führende Rolle in Teilbereichen erneuerbaren Stroms und erneuerbarer Wärme. Um diese starke Rolle weiter auszubauen und neue Green-Tech-Jobs zu schaffen, werden die Einzellösungen zu integrierten Gesamtlösungen für die flexible Erzeugung und Speicherung von Strom und Wärme mit intelligenter Einbindung von Kunden weiterentwickelt.

Green Energy Lab-Konzept | zVg

In den fünf zentralen Innovationsfeldern Flexibilität, Digitalisierung, integrierte Systeme, Kundenintegration und Geschäftsmodelle werden mehr als 100 Partner aus Forschung und Wirtschaft mit tausenden Lead-Usern in einem Open Innovation Prozess an Lösungen arbeiten. Dazu zielt das Green Energy Lab bis 2025 auf eine Verfünffachung der Tage mit 100 % erneuerbarem Strom bzw. Wärme in der Region sowie auf 20 Energiesystem-Innovationen für die globalen Märkte – Made in Austria.

Energiezukunft zum Angreifen & Mitmachen

31 strategisch vernetzte Teilprojekte mit einem Gesamtvolumen von über 150 Millionen Euro wurden im Antrag dargestellt und eingereicht: Großflächig demonstriert werden zwei Stadtquartiere mit 100 % erneuerbarer Energie in Graz und Korneuburg, neuartige Sorptionswärmespeicher in virtuellen Heizwerken, verbundene Strom- und Wärmenetze u.a. mit Hochtemperatur-Wärmepumpen, flexible Stromabnahme von Industrie und Haushalten, solare Wärmeerzeugung und Speicherung im Großformat, sowie smarte Anbindung der NutzerInnen.

Neue österreichische Technologien wie netzdienlichere Wasserkraft, eine Blockchain-Plattform für Energieaustausch von NutzerInnen, intelligente „Plug&Play“-Stromspeicher für PV, solarthermische Großanlagen und Smart Grid Boxen für Strom und Wärme sollen weiterentwickelt werden. Im künftigen Innovationslabor werden mit den Open Innnovation Prozessen darüber hinaus gehende Projekte initiiert, die so erfolgsentscheidende Kundeneinbindung koordiniert und die neuen Technologien international skaliert.

Das neue Green Energy Lab

Als Innovationslabor für grüne Energien erhielt das Green Energy Lab von der Jury des Klima- und Energiefonds als eine von 3 Vorzeigeregionen den Zuschlag. Bis März 2018 werden nun die Vollanträge für die Teilprojekte eingebracht, der voraussichtliche operative Start des Green Energy Labs und seiner Teilprojekte ist Sommer 2018. Die Träger des Projektverbunds sind Energie Burgenland, Energie Steiermark, EVN und Wien Energie, unterstützt von der eNu - Energie- und Umweltagentur Niederösterreich und dem steirischen Green Tech Cluster sowie Dutzenden Innovationspartnern in unterschiedlichen Rollen wie Steuerungsgruppe, Projektpartner oder Beirat. InteressentInnen können sich schon jetzt über die Website anmelden, um aktuelle Infos zu erhalten.

Weitere Informationen: www.greenenergylab.at