Das Konzernergebnis stieg um knapp 6 Prozent, operativ verbesserte man sich um fast 4 Prozent, auch wurde die Nettoverschuldung gesenkt. Fürs neue Jahr 2016/17 geht man von einem weitgehend stabilen Konzernergebnis aus.

Das operative Ergebnis (EBITDA) legte um 3,6 Prozent auf 604,4 Mio. Euro zu. Das Betriebsergebnis (EBIT) verringerte sich dagegen wegen Wertminderungen von Erzeugungsanlagen um 2,9 Prozent auf 260,4 Mio. Euro, teilte das börsennotierte Unternehmen am Dienstag im Vorfeld des Bilanzpressegesprächs mit. Der Umsatz sank um 4,2 Prozent auf 2,047 Mrd. Euro, die Nettoverschuldung um 8,9 Prozent auf 1,122 Mrd. Euro.

Stromerzeugung gewachsen

Die Stromerzeugung des niederösterreichischen Energieversorgers EVN ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015/16 (per 30.9.) um ein Fünftel auf 5.866 Gigawattstunden (GWh) gewachsen (+20,1 Prozent). Dabei wirkte sich vor allem der Anstieg der thermischen Produktion durch einen höheren Bedarf für die Stromnetz-Stabilisierung in Österreich und Deutschland aus.

Die Stromerzeugung aus Wärmekraftwerken stieg nämlich um 38,3 Prozent auf 3.840 GWh, wie die EVN am Dienstag bekannt gab. Wie schon in den vergangenen vier Jahren standen die Kraftwerke Theiß und Korneuburg auch im Winter 2015/16 als Reservekapazität für den süddeutschen Raum zur Verfügung; zudem auch im Sommer 2016 für Österreich. Trotz gestiegener erneuerbarer Kapazitäten führten ein geringeres Winddargebot sowie ein etwas niedrigeres Wasserangebot zu einem Rückgang der Erzeugung aus erneuerbarer Energie um 3,8 Prozent auf 2.026 GWh.

Rückgang beim Stromverkauf

Der Stromverkauf an Endkunden belief sich auf 18.292 GWh, ein Rückgang um 5,0 Prozent. Auch der Gasverkauf an Endkunden fiel mit 5.134 GWh (-2,0 Prozent) geringer aus als im Geschäftsjahr davor. Beim Wärmeverkauf an Endkunden legte man dagegen leicht um 2,2 Prozent auf 2.082 GWh zu. Die Durchschnittstemperaturen waren in den EVN-Märkten überaus mild, vor allem die Wintermonate waren in allen drei Kernmärkten Österreich, Bulgarien und Mazedonien deutlich wärmer als üblich.

Zudem setzte sich der Rückgang der Termin- und Spotmarktpreise für Grund- bzw. Spitzenlaststrom im Berichtszeitraum fort. Mehrerlöse aus der thermischen Erzeugung und dem nö. Netzgeschäft konnten die geringeren Erlöse aus dem reduzierten Erdgashandel sowie einen Umsatzrückgang in Südosteuropa nicht ausgleichen, sodass sich unter dem Strich die Umsatzerlöse um 89,3 Mio. bzw. 4,2 Prozent auf 2,047 Mrd. Euro verringerten.

An Kunden zählt die EVN insgesamt rund 4,5 Millionen - davon 3,358 Millionen im Strombereich, knapp 294.000 bei Erdgas, fast 87.000 bei Fernwärme, rund 563.000 bei Trinkwasser (davon 104.000 direkt) und 237.000 bei Kabel-TV und Telekommunikation.

Investitionsprogramm fortgesetzt

Die planmäßigen Abschreibungen der EVN wuchsen 2015/16 "bedingt durch die anhaltende Investitionstätigkeit des Konzerns" um 5,9 Prozent auf 2,66,1 Mio. Euro. Die Effekte aus Werthaltigkeitsprüfungen (Impairments) kletterten um 42,3 Prozent auf 77,9 Mio. Euro und betrafen Anlagen zur Energieerzeugung - auf Basis einer niedrigeren Einschätzung der langfristigen Strompreisentwicklung.

Das Finanzergebnis lag mit -61,6 Mio. Euro um 1,3 Mio. oder 2,1 Prozent unter Vorjahr. Die Eigenkapitalquote wuchs per 30.9. im Jahresabstand von 39,8 auf 42,3 Prozent, die Verschuldungsquote (Gearing) verbesserte sich auf 40,5 (47,5) Prozent.

Das 2013/14 gestartete vierjährige Investitionsprogramm, das Investitionen von 1 Mrd. Euro in NÖ vorsieht, wurde laut EVN plangemäß im nunmehr dritten Jahr fortgesetzt. Rund 70 Prozent des Volumens entfallen auf Netzinfrastruktur im Inland. An Windkraft betreibt man nun 16 Windparks mit 286 MW Kapazität, nahe am Mittelfristziel von über 300 MW.

Die Mitarbeiterzahl des EVN-Konzerns verringerte sich im Jahresschnitt auf 6.830 (6.973). Davon waren 2.350 (2.378) in Österreich tätig und 4.480 (4.595) im Ausland, darunter 2.215 in Bulgarien, 1.924 in Mazedonien und 231 in Deutschland.

Für 2017 wird eine stabile Konzernentwicklung erwartet

"Das beginnt bei den Kennzahlen und wird sich bis zu einer Kontinuität bei der Dividende erstrecken", sagte Unternehmenschef Peter Layr. Die Versorgungssicherheit für die Kunden werde gewährleistet.

Die wirtschaftliche Kraft werde es ermöglichen, ein hohes Investitionsprogramm zu fahren, eine attraktive Dividende zu zahlen und die Nettoverschuldung weiter zu reduzieren. Was die Temperaturen anbelangt, sei der Start in das neue Geschäftsjahr gut gewesen. Es gebe allerdings auch einige Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, wie etwa laufende Schiedsverfahren.

Das 1 Mrd. Euro schwere vierjährige Investitionsprogramm in Niederösterreich wird im laufenden Geschäftsjahr abgeschlossen. Investiert werde vor allem in Netze, auf die mit 700 Mio. Euro der größte Teil des Programms entfällt, sowie in Erneuerbare Energie und Trinkwasserversorgung. Es seien auch in den Folgejahren namhafte Investitionsmittel vorgesehen.

Die thermischen Kraftwerke werden für die Stabilisierung der Stromnetze in Österreich und Deutschland eingesetzt. Die Nachfrage nach einem überregionalen Leistungsaustausch sei gestiegen. Für die Winter 2016/17 und 2017/18 haben die Niederösterreicher einen Vertrag mit dem deutschen Netzbetreiber Tennet über die Bereitstellung von Kapazitäten zur Stabilisierung der Netze im süddeutschen Raum abgeschlossen. Im vergangenen Winter seien die EVN-Kraftwerke jeden zweiten Tag im Einsatz für die Stabilisierung der Stromnetze gewesen, im heurigen Oktober und November bereits 130 Mal, sagte Layr.

Zur Diskussion um die Trennung der deutsch-österreichischen Strompreiszone wies Layr darauf hin, dass Österreich grundsätzlich in der Lage sei, fast jeden Engpass Richtung Deutschland zu bewirtschaften. Er sprach sich dafür aus, weiterhin Redispatch zu machen, damit die Preise zwischen Österreich und Deutschland nicht auseinanderliefen.

In Südosteuropa schreite die Entwicklung planmäßig voran. Die schrittweise Liberalisierung des Strommarkts sei in Umsetzung, vorerst am Großhandelsmarkt. In Bulgarien ist es laut Layr gelungen, den Stromdiebstahl zu reduzieren. Auch in Mazedonien sei die EVN diesbezüglich auf einem guten Weg. Fortschritte gebe es auch bei der Einbringung der Stromrechnungen. Das internationale Investitionsschutzverfahren gegen Bulgarien werde weiter verfolgt.

Im Umweltbereich seien je zwei Abwasserprojekte in Polen und Rumänien sowie eines in Rumänien abgeschlossen worden. An Neuaufträgen in diesem Segment erhielt die EVN im abgelaufenen Geschäftsjahr drei Abwasserprojekte in Mazedonien und eines in Kroatien. Sechs Abwasserprojekte sind in Errichtung.