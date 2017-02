Der Verkehrsverbund Ostregion (VOR) hat sich entschieden. ÖBB und Westbahn (theoretisch auch mehr Bahnunternehmen, der VOR gibt über Bewerberdetails keine Auskunft) haben sich ja im Sommer des Vorjahres für die Direktvergabe von fünf zusätzlichen REX200-Verbindungen auf der Strecke St. Pölten-Wien Westbahnhof beworben. Jetzt haben die ÖBB den Zuschlag bekommen.

Künftig 16 REX200 auf Strecke St. Pölten-Wien

„Die ÖBB haben das wirtschaftlich wesentlich interessantere Angebot gestellt. Es sind einige Millionen Euro pro Jahr, die wir uns so gegenüber anderen Bietern sparen können“, erklärt VOR-Sprecher Georg Huemer. Die Bewerbungsfrist für die Direktvergabe lief bis 1. August 2016, die Vorinformation startete laut VOR am 1. August 2015.

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 wird es so künftig 16 statt bisher elf REX200-Verbindungen geben. „Damit können wir die Taktlücken schließen“, erklärt Huemer. Damit gibt es zwischen St. Pölten und dem Westbahnhof mit Halten in Tullnerfeld und Wien Hütteldorf zwischen ca. 5 und 20 Uhr einen Stundentakt, und auf der Strecke Wien Westbahnhof – St. Pölten zwischen ca. 6.30 und 21.30 Uhr. Die Direktvergabe der fünf REX200-Verbindungen gilt für zwei Jahre. Die Direktvergabe umfasse rund 740.000 Zugkilometer pro Jahr, so VOR-Sprecher Huemer.

„Die von der VOR GmbH angewandte Form der Direktvergabe ist ein Fortschritt gegenüber anderen Formen der Direktvergabe – jedoch kann nur bei einer voll vergleichbaren wettbewerblichen Ausschreibung mit klaren Kriterien, die gleich für alle Bieter gelten, eindeutig ein Bestbieter gefunden werden. Daran führt aus unserer Sicht in Zukunft kein Weg vorbei“, heißt es dazu von der mehrheitlich privaten Westbahn.

Aktuell gebe es keine konkreten Gespräche des VOR mit der Westbahn über einen Wiedereintritt des Bahnunternehmens in den VOR, so Georg Huemer. Ein Wiedereintritt wäre bei Direktvergabe an die Westbahn für diese Thema gewesen. „Aufgrund der Entscheidung stellt sich aktuell das Thema VOR-Mitgliedschaft nicht“, heißt es von der Westbahn.