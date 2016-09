Schienenersatzverkehr zwischen Krems und Herzogenburg .

An den nächsten beiden Wochenenden finden Gleisarbeiten zwischen Krems an der Donau und Herzogenburg statt. In diesem Streckenabschnitt ist an den Wochenenden 24./25. September und 1./2. Oktober ein Schienenersatzverkehr im notwendig ist.