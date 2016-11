5.000 der 750.000 EVN-Kunden haben kürzlich unliebsame Post bekommen. In einem Schreiben teilt der NÖ Energieversorger die Erhöhung des Niedertarifs bei „Optima Eco Float“ (von 22 bis 6 Uhr) mit – und das gleich um satte 130 Prozent.

Was auf den ersten Blick viel aussieht, wirkt sich für den durchschnittlichen Verbraucher mit einer moderaten Preissteigerung von 2,5 Euro im Monat aus. Vielleicht lässt die Preiserhöhung auch deshalb die betroffenen 5.000 Stromkunden scheinbar kalt. Denn erst zehn Beschwerden gingen bislang beim Verein für Konsumenteninformation (VKI) ein. Ein Dutzend Kunden hat sich in dieser Causa an die EVN direkt gewandt. Ein Grund dafür ist wohl auch, dass dieser Nachttarif immer weniger nachgefragt wird.

Energiepreis um bis zu 30 Prozent gesunken

„Diesen Tarif haben wir früher für die Förderung von Elektroheizungen eingeführt. Diese sind ohnehin teuer und ökologisch ein Auslaufmodell“, betont EVN-Sprecher Stefan Zach, der auch den Grund für die Erhöhung kennt: Paradoxerweise ist nämlich der in den letzten vier Jahren um bis zu 30 Prozent gesunkene Energiepreis dafür mitverantwortlich: „Mit 1,1 Cent/kWh haben wir bei dem Niedertarif zuletzt den Strom weit unter dem Einkaufspreis angeboten. Das dürfen wir auf Dauer nicht, weil wir die Mitbewerber sonst aus dem Markt ausschließen würden“, erklärt Zach. Ab sofort ist der Niedertarif daher nicht mehr mit einem fixen Preisabstand, sondern mit einer 20-prozentigen Differenz an den Hochtarif gekoppelt und kostet aktuell 2,5 Cent/kWh.

Dennoch will der VKI klären, ob die erhebliche Preissteigerung rechtens ist und das Konsumentenschutzgesetz eingehalten wurde. Eine Verbandsklage gegen die EVN wird geprüft.

Rechtlich vorgeschrieben ist jedenfalls der Hinweis in dem Schreiben der EVN, dass dem neuen Tarif jeder Kunde bis 1. Dezember schriftlich widersprechen kann. Dann würde der Vertrag mit 28. Februar 2017 gekündigt. Andernfalls wird automatisch auf den neuen, erhöhten Tarif umgestellt.