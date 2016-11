Knapp ein Dreivierteljahr ist es her, dass die Firma Compact Milling Systems (CMS) mit Sitz in Raabs an der Thaya mit einer NÖ-Wirtschaftsdelegation im Iran war. Anfang des Jahres wurden ja die Atomsanktionen über den Iran aufgehoben, viele Delegationen pilgerten in den Iran, um ihn als Exportland zu erschließen. Jetzt steht CMS vor dem Abschluss von zwei großen Aufträgen im Iran im Wert von je 1,2 Millionen Euro.

Lukratives Geschäft mit Mehl im Iran

„Wir haben einen Vertriebspartner im Iran. Mit unserem potenziellen Kunden haben wir schon seit drei Jahren Kontakt“, erzählt CMS-Geschäftsführerin Lisa Dyk der NÖN. „Der Kunde, er ist Rechtsanwalt, war einmal bei uns. Wir haben ihn dann im April im Rahmen der Delegationsreise besucht.“ Ein weiterer Gegenbesuch fand im Oktober statt – jetzt sollen die Verträge unterzeichnet werden. „Im Iran gibt es viele Getreidesilobesitzer. Der Plan von einigen ist, nicht mehr das Getreide weiterzuverkaufen, sondern es zu veredeln und dann das Mehl zu verkaufen“, erzählt Dyk. Und da kommen die CMS-Mühlen ins Spiel.

Das Geschäft mit Mehl ist im Iran ein lukratives. Zum einen ist Getreide im Iran sehr trocken. „Weizen hat dort einen Wassergehalt von unter zehn Prozent, Mehl hat aber 14,5 Prozent Wasseranteil. Die Iraner geben zu ihrem trockenen Weizen also viel Wasser dazu“, erklärt Lisa Dyk. Und: Es wird viel Mehl in nahe Staaten wie Syrien, wo eine funktionierende Infrastruktur fehlt, exportiert.

Ab 5. Dezember ist CMS zehn Tage lang auf einer Messe in Teheran, der „International Flour & Bakery Industry Exhibition“. „Wir sind dort Aussteller“, so Dyk. Im Rahmen des Besuchs soll der Vertrag unterzeichnet werden, hofft Dyk. Ein zweiter Vertrag, ebenfalls im Wert von 1,2 Millionen Euro, könnte bald unterzeichnet werden. Und es gibt weitere Interessenten.

Die Delegationsreise mit NÖ Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (VP) im April dieses Jahres habe CMS bei der Vertragsanbahnung geholfen, sagt Dyk. „Die Iraner schätzen es sehr, wenn es staatliche Unterstützung für Unternehmen gibt.“

Was Zahlungsmittel angeht, gab es bisher übrigens keine Probleme mit dem Iran. „Wir sind bei der Oberbank, die führen die Letters of credit (Akkreditive, Anm.) durch.“