Es ist das politische Streitthema dieser Tage schlechthin: Droht durch die Ausweitung der Liste für Mangelberufe der Zuzug von bis zu 150.000 Ausländern außerhalb der EU, wie die SPÖ behauptet, oder ist das bloß „Angstmache“, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kontert?

Experten können jedenfalls die Warnung vor einer Massenzuwanderung billiger Arbeitskräften aus Staaten außerhalb der EU wie der Ukraine, der Türkei oder Russland nicht nachvollziehen. Die SPÖ hält dagegen, dass die von der türkis-blauen Bundesregierung geplante Regionalisierung der Mangelliste an Fachkräften dazu führen werde.

Grundlage ist derzeit die noch im Dezember des Vorjahres von Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) per Verordnung bereits von 11 auf 27 Sparten ausgeweitete Liste an Mangelberufen. Ein solcher liegt dann vor, wenn österreichweit pro offen gemeldeter Stelle beim Arbeitsmarktservice höchstens 1,5 Arbeitssuchende kommen.

Regierung will Regionalisierung

Wer fällt heuer unter diese Mangelliste? Dazu zählen unter anderem diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger, aber auch Techniker mit höherer Ausbildung (Ingenieur) für Maschinenbau und Starkstromtechnik. Es fällt auf, dass Köche nicht in dieser Liste aufscheinen.

Der Grund: diese werden zwar vor allem von der Gastronomie und Hotellerie in Westösterreich dringend gesucht, in Ostösterreich gibt es jedoch viele arbeitsloser Köche. Das gilt als ein Grund für die von der ÖVP-FPÖ-Regierung angestrebte Regionalisierung der Liste der Mangelberufe. Ähnlich wie in Deutschland sollen dafür mehr Kriterien herangezogen werden. Damit soll den unterschiedlichen Bedürfnissen der Wirtschaft bei der Suche nach Fachkräften entgegengekommen werden.

Zur Liste der Mangelberufe zählen derzeit: Schwarzdecker, Fräser, die bereits angeführten Techniker für Maschinenbau und Starkstrom sowie Diplomingenieure für beide Sparten, sonstige Starkstromtechniker, Dreher, Techniker sowie Diplomingenieure mit höherer Ausbildung für Datenverarbeitung, sonstige nicht näher eingeordnete Techniker, Werkzeugmacher, Dachdecker, Schweißer, Elektroinstallateure, Bautischler, Diplomingenieure für Nachrichtentechnik, Schlosser, Betonbauer, Zimmerer, Spengler, Fliesenleger, Kfz-Mechaniker, Rohrinstallateure sowie die bereits genannten diplomierten Gesundheitskräfte.