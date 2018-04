Gearbeitet wird nur in Fahrtrichtung Wien. Bis Ende April bleibt im Baustellenbereich der Pannenstreifen gesperrt. An drei Wochenenden im April ist es notwendig, zusätzlich die erste Fahrspur zu sperren. Der Verkehr läuft in dieser Zeit im Baustellenbereich Richtung Wien zweispurig. Ende April schließt die ASFINAG diese Sanierungen bereits wieder ab.

Die geplanten Arbeitswochenenden