Es ist ein Szenario, das sich wohl kein Bürgermeister wünscht. Eine Gemeinde kann den ordentlichen Haushalt nicht mehr selbst ausgleichen, braucht dafür finanzielle Hilfe vom Land NÖ – und wird Sanierungsgemeinde. Beschließen muss das der Gemeinderat. Danach wird mit dem Land ein Sanierungskonzept erarbeitet, dessen Einhaltung kontrolliert wird.

26 der 573 Gemeinden in NÖ sind Sanierungsgemeinden. 2013 waren es noch 31, nicht zuletzt als Folge der Finanzkrise, die auch den Kommunen zusetzte. Welche Gemeinden unter Kuratel des Landes stehen, will man im Büro des zuständigen VP-Landesrates Ludwig Schleritzko nicht sagen, obwohl die Beschlüsse öffentlich sind. Man wolle die Gemeinden nicht in ein falsches Licht rücken, sagt Schleritzko-Sprecher Florian Krumböck. Meist seien strukturelle Bedingungen der Grund, dass Gemeinden Landeshilfe brauchen.

Ein Beispiel ist die Stadt Litschau im Bezirk Gmünd. Seit 2001 ist die Gemeinde des VP-Bürgermeisters Rainer Hirschmann Sanierungsgemeinde. Die Gründe laut Hirschmann: Wenige Hauptwohnsitzer – 2.200 sind es aktuell – und Mangel an Betrieben. Damit fehlen Einnahmen aus Kommunal- bzw. Körperschaftssteuer.

Zugleich habe Litschau einen touristischen Auftrag zu erfüllen, weshalb die Stadt trotz Finanzengpasses ein Hallen- und ein Freibad betreibt. Vom Land werde man „großzügig unterstützt“, eine Zahl möchte er nicht nennen – laut Opposition ist es eine Million Euro pro Jahr. Ein Ende der Zeit als Sanierungsgemeinde ist nicht in Sicht. „Wir bräuchten 600 Hauptwohnsitzer mehr, um aus der Sanierung rauszukommen“, rechnet Hirschmann vor.

Gemeindefinanzen erholen sich

Auffallend ist, dass viele Sanierungsgemeinden in strukturschwachen Regionen liegen. Im Bezirk Waidhofen/Thaya sind es etwa die Städte Raabs und Groß Siegharts, im Bezirk Mistelbach die Gemeinde Rabensburg, im Süden die Stadt Neunkirchen.

Grundsätzlich sieht Schleritzko eine Besserung der Finanzsituation der NÖ- Gemeinden: „Wir sehen eine positive Entwicklung. Der Gesamtschuldenstand der Gemeinden ging zurück.“ Laut Zentrum für Verwaltungsforschung KDZ sank die Pro-Kopf-Verschuldung der NÖ-Gemeinden von 2.317 Euro 2012 auf 2.169 Euro im Jahr 2016. Karoline Mitterer, Koordinatorin des finanzwirtschaftlichen Bereichs im KDZ, wünscht sich eine bessere Unterstützung finanzschwacher Gemeinden – etwa durch Stärkung kleinregionaler Zentren, einen aufgabenorientierten Finanzausgleich und ein vereinfachtes Transfersystem.

Die Frage, ob eine Gemeinde in Insolvenz gehen kann, ist eine viel diskutierte. Laut Annika Wolf, Partnerin bei PHH Rechtsanwälte, ist dies grundsätzlich möglich. Aber: Insolvenzregeln für Unternehmen könnten nicht 1:1 angewandt werden: „Eine Gemeinde agiert in vielen Bereichen wie ein Unternehmen, aber nicht in allen. Es gibt in der Verfassung festgelegte Aufgaben.“ Diese – etwa der Betrieb von Schulen – müssten in und nach einer Insolvenz weiterlaufen. „Es gibt noch viele Fragezeichen.“