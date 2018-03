2011 wurde in der Gemeinde Kreuzstetten (Bezirk Mistelbach) ein Biomassekraftwerk, die Nahwärme Kreuzstetten GmbH, errichtet. Die Gemeinde beteiligte sich an diesem Projekt mit 25 Prozent der Anteile und übernahm eine Haftung. Doch: Das Projekt entwickelte sich schleppend, die Haftung wurde schlagend – und die Gemeinde kam in Turbulenzen. Gemeinsam mit Annika Wolf, Partnerin bei PPH Rechtsanwälte, hat die Gemeinde eine Lösung erarbeitet. Jetzt hat ein finanzstarker Betreiber, die Engie Energie GmbH, 94 Prozent an der Nahwärme, die Gemeinde hält bei sechs Prozent Anteilen.

Ein solches Szenario kann nahezu jede der 573 Gemeinden in NÖ treffen – denn fast alle haben Haftungen übernommen, so die Auskunft aus dem Büro des Finanz-Landesrats Ludwig Schleritzko (VP). Manche von diesen Haftungen sind auch gesetzlich vorgeschrieben. Ein Grund dafür seien etwa Gemeindekooperationen wie Gemeindeverbände sowie ausgegliederte Rechtsträger mit eigener Rechtspersönlichkeit. Insgesamt lag das Haftungsvolumen aller NÖ-Gemeinden laut Büro Schleritzko bei 1,145 Milliarden Euro 2016. 2015 waren es 1,194 Milliarden Euro, 2014 1,201 Milliarden Euro. Die Gemeindeaufsichtsinstanz ist das Land.

"Wichtig ist herauszufinden, was an Haftungen da ist"

Annika Wolf rät jedem Bürgermeister, die Haftungen seiner Gemeinde aufzuarbeiten. „Oft haben sie über bestehende Haftungen gar keine Informationen, weil diese oft nicht aus der aktuellen Legislaturperiode stammen. Wichtig ist herauszufinden, was an Haftungen da und was davon problematisch ist“, so Wolf.

Stoßen die Verantwortlichen bei dieser Aufarbeitung auf problematische Haftungen, dann gibt es laut Wolf mehrere Möglichkeiten, dem zu begegnen: Gespräche mit der Bank, Verlängerung der Kreditlaufzeit, Verringerung der Haftung, Schließung oder Verkauf des Projekts oder Verkauf von Anteilen.

Noch ist die Festlegung der Haftungsobergrenze für Gemeinden Ländersache. Das ändert sich ab 1. Jänner 2019: Ab da liegt nach einer 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern die Haftungsobergrenze bei 75 Prozent der öffentlichen Abgaben einer Gemeinde – also der eigenen Steuern und Ertragsanteile sowie der Landesumlage.