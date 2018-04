Insgesamt gut 31.000 Unternehmen wurden von der Finanz im vergangenen Jahr bei Außenprüfungen unter die Lupe genommen. Dabei wurde auch die Einhaltung der Registrierkassenpflicht kontrolliert.

Ergebnis: In 1284 Firmen wurden die Bestimmungen für Registrierkassen, mit der sich der Bund pro Jahr bis zu 900 Millionen Euro mehr an Einnahmen erwartet hatte, nicht eingehalten, wie Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) in einer der NÖN vorliegenden Antwort auf eine parlamentarische Anfrage jetzt bekanntgab.

Dass damit auch 1284 Strafen von der Finanz verhängt wurden, kann allerdings so nicht gesagt werden. Denn mitunter gibt es in einem Betrieb gleich mehrere Verstöße, über die Strafen wird keine gesonderte Aufstellung geführt, wie das Finanzministerium in dem Antwortpapier erläutert.

Nur Schätzwert für die steuerlichen Mehreinnahmen

Der Abgeordnete der Liste Pilz, Bruno Rossmann, wollte in seiner Anfrage an den Finanzminister auch wissen, wie hoch die (Mehr)Einnahmen durch die Einführung der Registrierkassenpflicht im Jahr 2017 tatsächlich waren. Auch darüber konnte Löger keine genauen Angaben machen. Berechnungen könnten nur im Schätzwege vorgenommen werden, teilte er mit.

Jedenfalls sind die Einnahmen des Fiskus aus der Umsatzsteuer im vergangenen Jahr gestiegen. Diese Steigerung lag immerhin bei rund 4,8 Prozent, die Gesamtsumme der Einnahmen aus der Umsatzsteuer betrug 28,35 Milliarden Euro, wie es in der Antwort des Finanzministers heißt. Jedenfalls lagen die 4,8 Prozent Mehreinnahmen „markant“, wie Löger betonte, über der Steigerung des privaten Konsums mit 3,6 Prozent im vergangenen Jahr.